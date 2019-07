Nejoblíbenější jsou Dan Nekonečný a ponožky v sandálech, říká autorka typicky českých emotikonů

Obrázky, které řeknou vše. Mladá grafická designérka a ilustrátorka Soňa Juríková vytvořila emotikony, které vystihují typické Čechy a pojmenovala je výstižně Czemoji. „Ikonické obrázky mluví zcela za sebe. Paradoxně se nemusím omezovat v detailu, neboť rozlišení dnešních počítačů a mobilů je tak vysoké, že poznáte i malý obličej. Navíc mám úplnou svobodu v tvorbě a mohu si vybrat, co chci nakreslit,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak vás napadlo vytvořit Czemoji?

Prvotním záměrem vlastně vůbec nebyly české emotikony - zpočátku jsem chtěla redesignovat ty současné. Při rešerši jsem si uvědomila, že bych pouze přinesla další ilustrátorský přístup, který by buď fungoval, nebo ne. Přemýšlela jsem nad tím, co mi na současných emotikonech nejvíce vadí a zjistila jsem, že většina z nich je pro mě úplně zbytečná a nikdy je nepoužiji. Začala jsem tedy vytvářet emoji, které by se hodily mně a využívala bych je v komunikaci s přáteli či s rodinou. Také jsem si analyzovala konverzace, ptala se ostatních, které emotikony jim chybí nejvíce - z toho nakonec tedy vznikl nápad vytvořit ryze české, protože všem chybělo „něco naše“. Nejvíce lidem chybí nadávky, ale těm jsem se primárně věnovat nechtěla, takže jsem vytvořila jen pár - typické „ty vole“, husa a tak dále.

Lidovky.cz: Kolik emotikonů jste zatím vytvořila? A budou následovat další?

Zatím je v sadě přibližně 180 Czemoji, nicméně bych chtěla sadu rozšířit. Na seznamu jich mám ještě mnoho, které jsem zatím nestihla. Pokud se mi je podaří zprovoznit, budu muset sadu i trochu zmenšit a pozměnit - z důvodů použití konkrétních značek či osobností.

Lidovky.cz: Které se podle vás těší největší oblibě? Fernet? Májka?

Dle reakcí na sociálních sítích se největší oblibě těší samozřejmě chlebíček a překvapivě i Dan Nekonečný, jehož emoji jsem vytvořila na jeho počest. Dále je velmi oblíbená likérová špička, ponožky v sandálech, řízek s chlebem a turista v Tatrách či v kruhu na dovolené.

Lidovky.cz: Co vás na vytváření emotikonů baví nejvíce?

Na vytváření mě nejvíce baví to, že do tak malého obrázku mohu dostat celý příběh. Ikonické obrázky mluví zcela za sebe. Paradoxně se nemusím omezovat v detailu, neboť rozlišení dnešních počítačů a mobilů je tak vysoké, že poznáte i malý obličej. Navíc mám úplnou svobodu v tvorbě a mohu si vybrat, co chci nakreslit. Bavila jsem se od začátku projektu - od průzkumu potřebných ikon až po vykreslování mrkve v bramborovém salátu. Sada má několik tematických celků, které jsem si určila předem, nicméně každou konzultací počet narůstal - vždy se někdo zeptal: „A máš tam tohle? To tam musíš mít, to je úplně české!“. Česká kultura a celé češství jsou vizuálně velmi bohaté, plné vtipu, ironie a nadsázky. Umíme se zasmát sami sobě i vlastním chybám, což dokáže opravdu málokdo.