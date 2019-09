Odhalená ňadra i pánské přirození. Návrhářka Burkertová předvedla udržitelnou kolekci

Návrhářka Iva Burkertová tvořící pod značkou ODIVI představila v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Week novou kolekci, kterou nazvala Kolekce 0, inspirací jí byla pohádka Hanse Christiana Andersena – Císařovy nové šaty.

Kolekce 0 má poukázat na to, že jediný možný trend v módě je udržitelnost, a jediná nová kolekce, která je opravdu udržitelná je ta neexistující. Přehlidka značky ODIVI vyvolala diskuzi nejen během samotné přehlídky, ale i následně na sociálních sítích.



„Zabýváme se způsobem, jakým v dnešní době konzumujeme (nejen) módu. Přehlídka je inspirovaná pohádkou Hanse Christiana Andersena – Císařovy nové šaty. Je jakousi metaforou na dnešní společnost. Ve své podstatě předvádíme ‚kolekci, která neexistuje‘,“ napsala Burkertová ke kolekci.

„Myslíme si, že je důležité znát příběhy za tím, co konzumujeme a tím myslím i příběh, co je za danou věcí poté, co vás opustí. Pak začneme konzumovat módu spíš lokálně, budeme využívat správné zdroje, upcyklovat, přemýšlet o cirkulární ekonomice, a vlastně si díky tomu i více hrát a víc si věcí vážit?“ dodala ve vyjádření návrhářka.



Burkertová značku založila už při studiích v roce 2009, a pravidelně přichází s dámskými kolekcemi příjemně balancujícími na hraně elegance a ležérnosti.

Iva Burkertová

Kromě originálních střihů charakterizuje i udržitelný přístup k módní tvorbě a v neposlední řadě lehká nadsázka a ironie, třeba v nejnovější zimní kolekci kromě kabátů představila také plavky. Iva Burkertová čerpá inspiraci všude kolem sebe, nicméně bezedným zdrojem nápadů se pro ni stalo cestování.