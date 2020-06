V Cannes se rozdala razítka. Filmové festivaly seškrtala pandemie koronaviru

PAŘÍŽ/PRAHA Festival ve francouzském Cannes musel kvůli pandemii letošní ročník v klasickém provedení zrušit. Šestapadesát filmů se přesto může pyšnit tím, že byly zařazeny do oficiálního výběru slavné přehlídky.

Za normálních okolností by festival v Cannes už déle než týden znal své letošní vítěze. Místo toho mohl nyní ohlásit jen oficiální výběr filmů, které ponesou jeho letošní „razítko“, až se budou promítat v kinech nebo v rámci jiných festivalů. I když se to může zdát lehce absurdní, smysl tento krok má. Značka festivalu dává filmům prestiž a může jim pomoci na cestě k divákům.

Do výběru se dostalo jedenadvacet francouzských snímků, výrazné zastoupení mají také Spojené státy americké. Dalšími zastoupenými zeměmi jsou například Švédsko, Bulharsko, Litva, Arménie, Libanon či Demokratická republika Kongo. Český film na seznamu není.

Milostný dopis podle Wese Andersona

Velké očekávání se pojí s novým snímkem Wese Andersona The French Dispatch. Komedie režiséra Grandhotelu Budapešť je nabitá hereckými hvězdami – hrají v ní Tilda Swintonová, Frances McDormandová, Bill Murray, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydouxová či Timothée Chalamet. Jde prý o „milostný dopis redaktorům v pobočce amerických novin ve fiktivním francouzském městě ve 20. století“ a jedna z dějových linií se týká i protestů v roce 1968.

Ve výběru je například také snímek Françoise Ozona Eté 85 (Léto 85) nebo dva filmy britského režiséra Stevea McQueena – Lovers Rock (Skála milenců) a Mangrove (Mangrovník). Mezi režiséry, kteří již ve výběru festivalu Cannes figurovali v minulých letech, je i dánský filmař Thomas Vinterberg, tentokrát se snímkem Druk (Další kolo).

Podle uměleckého ředitele festivalu Thierryho Frémauxe vybírali pořadatelé z celkem 2067 filmů, což bylo o 200 více než loni. Více než čtvrtinu výběru tvoří režijní debuty, kterých je patnáct. Jedním z debutujících režisérů je také herec Viggo Mortensen, který natočil film Falling. Součástí kolekce jsou tři dokumenty a také čtyři animované snímky, mezi nimi film Soul (Duše) z produkce amerického studia Pixar, patřícího pod společnost Disney.

U pěti francouzských snímků pořadatelé pro přehlednost speciálně označili, že jde o komedie, a zařadili je v seznamu do samostatné kapitoly. Jedná se například o film Les Deux Alfred, který natočil Bruno Podalydes, nebo Un Triomphe, jehož režisérem je Emmanuel Courcol.

Pozdější festivaly plány neruší

Jiné velké přehlídky, které měly větší štěstí než Cannes nebo Karlovy Vary a jsou plánovány na pozdější termíny, se letos pravděpodobně uskuteční. Počítá s tím například nejstarší festival na světě v italských Benátkách, jehož termín je ohlášen na 2. až 12. září. Mělo by jít celosvětově o první velkou filmovou přehlídku uskutečněnou po koronavirové karanténě.

Od 10. do 20. září by se měl konat festival v kanadském Torontu, jehož pořadatelé jsou zatím v plánování optimističtí, i když obezřetní: „Stále panuje nejistota v tom, co bude v září znamenat, že ,se lidé znovu sejdou‘,“ uvádějí na stránkách festivalu. „Proto se zaměřujeme na takové inovace přímo na místě i v digitálním prostředí, které nám umožní sloužit našemu publiku, podporovat filmaře a naše partnery a posílit filmový průmysl.“

Filmový festival v New Yorku je plánován na přelom září a října a v současné době přijímá přihlášky, stejně jako londýnský filmový festival, plánovaný na říjen.