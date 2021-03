Van Goghův obraz se v dražbě prodal za více než 360 milionů korun, přes sto let ležel ukrytý v soukromé sbírce

Paříž Obraz nizozemského malíře Vincenta van Gogha, který byl přes 100 let ukrytý v soukromé sbírce, se ve čtvrteční pařížské dražbě prodal za 14 milionů eur (367 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters, podle níž mohli lidé v on-line aukci přihazovat také z New Yorku a Hongkongu.

Aukční dům Sotheby’s odhadoval cenu díla s názvem Pouliční výjev na Montmartru na pět až osm milionů eur (131 až 210 milionů korun). Autor ho namaloval v roce 1887, když spolu se svým bratrem Theem pobýval ve francouzském hlavním městě.



Malba zobrazuje do sebe zaklesnutý pár procházející se podél ohrady před legendárním Pepřovým mlýnem, který stával na pařížském kopci Montmartre. Zhruba od roku 1920 byla v soukromé rodinné sbírce a nyní je to poprvé, co byla veřejně vystavena.



„Velice málo van Goghových obrazů z jeho montmartrovského období zůstává v soukromých rukou, většina ze série je nyní v držení prestižních muzejních sbírek po celém světě,“ uvedla v prohlášení zástupkyně aukčního domu Sotheby’s Aurélie Vandevoordeová.

Van Gogh strávil v Paříži dva roky. Město opustil v roce 1888, když se mu zajedlo příliš hektické životní tempo metropole. Přemístil se poté do jižní Francie, kde si v návalu šílenství uřízl část ucha. V roce 1890 spáchal poblíž Paříže sebevraždu.