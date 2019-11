‚Vedle Zaklínače je Hra o trůny žabařina.‘ První ohlasy na seriálu vychvalují i herecké výkony

„Akce a vizuální stránka Zaklínače mě uzemnily. Je skvělé vidět Geraltův unikátní styl boje s mečem na obrazovce,“ myslí si Jeffrey Harris z webu 411Mania. „Ten boj a choreografie s mečem jsou určitě to nejlepší, co jsem v podobném seriálu za poslední roky viděl,“ dodává.

„Podíval jsem se na novinářské epizody Zaklínače. Přiznávám, že jsem měl jako fanoušek knižní série strach, ale tvůrkyně seriálu Lauren S. Hissrichová odvedla s vyprávěním tohoto příběhu fantastickou práci. Hodně tomu pomohl i fakt, že je herecké obsazení fantastické. Henry Cavill je neuvěřitelný,“ hodnotí seriál novinář Will Franklin.



„Viděl jsem pět epizod Zaklínače a vážně žeru Henryho Cavilla jako Geralta z Rivie,“ napsal na svůj Twitter John Spartan Nguyen z webu Nerdreactor.

5 episodes in for #TheWitcherNetflix and digging Henry Cavill as Geralt of Rivia. pic.twitter.com/u9WwNuMjvT



„Bojové scény v Zaklínačovi jsou vážně něco. Vedle nich vypadá Hra o trůny jako úplná žabařina,“ shrnul kritik s přezdívkou Warstu.



„Embargo na recenze je špatná věc, ale tenhle seriál rozhodně špatný není. Lauren S. Hissrichová opravdu nelhala v tom, že Henry Cavill JE Geralt,“ neskrývá nadšení Radosław Czyż z deníku Gazeta Wyborcza.



Embargo sucks but this show shure won't. And @LHissrich didn't lie saying that Henry IS Geralt ⚔️蘿蘿蘿蘿