Vrazi, nemrtví a příšery. Děs na Halloween se dá zažít i u televize na gauči

DERRY/AMITYVILLE/PEKLO Jedna, dvě, bubák jde. Server Lidovky.cz vám přináší několik diváky výborně hodnocených tipů na děsivou Halloweenskou podívanou, při které se nevyplatí mít zhasnutá světla.

V zajetí démonů (2013)

82 % na ČSFD

V roce 2013 přišel režisér James Wan a řekl: „Pojďme udělat horor jinak.“ Snímek V zajetí démonů se inspiroval skutečným životním příběhem světově proslulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových. Ti se živili tím, že navštěvovali strašidelná stavení a vypouzeli z nich duchy a démony. Nyní je ale práce zavede na odlehlou farmu v Harrisville. Warrenovi se zde ale setkají s démonem, který je dost možná nad jejich síly. V zajetí démonů je snímek, ve kterém se vlastně vůbec nevraždí, ale i tak vyděsí do morku kostí.

Uteč (2017)

76% na ČSFD

Chris je až po uši zamilován do své přítelkyně Rose. To ona se nakonec rozhodne posunout se ve vztahu dál a představit Chrise svým rodičům, kteří žijí v malém městečku uprostřed lesů. Nejdříve to vypadá, že jsou její rodiče jen nervózní a snaží se to maskovat za přílišnou vstřícnost k novému příteli jejich dcery. Skutečnost je ale docela jiná - Chris je totiž afroameričan a to se v tomto městečku příliš nenosí. Pod snímkem je podepsán režisér Jordan Peele, které se do té doby proslavil spíše jako autor komediálních skečů. Proto se divák občas zasměje i u tohoto snímku. To ale nemění nic na tísnivé atmosféře a jedinic, který stojí proti všemu a všem.

Tiché místo (2018)

73 % na ČSFD

Příběh vypráví o životě Leeho (John Krasinski, snímku kromě režie a hraní v něm napsal i scénář) a Evelyn (Emily Bluntová) Abbottových, kteří vychovávají tři děti. Musí se ale skrývat, protože po zemi se pohybují Oni, neznámí tvorové, kteří loví za pomoci sluchu. Každý sebemenší zvuk může znamenat smrt. Rodina Abbottových má ale tu výhodu, že jejich dcera Regan je neslyšící a celá rodina díky tomu perfektně ovládá znakovou řeč. Odlehlou farmu, na které žijí, také opatřili řadou bezpečnostních prvků, které je mají skrýt a před vetřelci ochránit. Problémem je, že Evelyn je v pokročilém stupni těhotenství. Některé věci se bez křiku prostě neobejdou. Horor Johna Krasinského slavil ohromný úspěch v kinech díky své atmosféře, kdy se většina filmu v podstatě odehrává v tichu a i sám divák se bojí vydat sebemenší hlásku.

Halloween (2018)

73 % na ČSFD

Pokud chcete prožít horor přímo v kinech, tak není lepší volby než nejnovější Halloween. Ten je přímým pokračováním kultovního snímku z roku 1978. Michael Myers je zpět. Autobus z psychiatrické léčebny se po cestě převrátil a zabiják je tak zpět na svobodě. Celých třicet let mu unikala jedna jediná obět, Laurie Strodeová (Jamie Lee Curtisová). Myersovi je jasné, že dostal jedinečnou příležitost srovnat účty.

Na Halloween nelze opomenout ani začátek celé série, stejnojmenný snímek z roku 1978 (80% na ČSFD) od Johna Carpentera, mistra hororu. Městečko Haddongield se otřese v základech, když se do ulic vydává tehdy ještě neznámý Myers. Ulicemi poteče krev.

To (2017)

74 % na ČSFD



Spisovatel Stephen King je právem považován za nejznámějšího autora horových příběhů. Jeho To, příběh zla převtěleného do krveláčného klauna Pennywise, uchvátil čtenáře po celém světě. V roce 2017 přišel režisér Andy Muschetti a přetavil knihu do děsivého filmu, který si s předlohou nic nezadá. Snímek je přitom remakem stejnojmenného filmu z roku 1990.

Lesní duch / Evil Dead (1981)

78 % na ČSFD

Kultovní „nechuťárna“ Sama Raimiho i dnes udivuje množstvím nápadů, které se podařilo filmařům do filmu nacpat. Raimiho parta v té době operovala s velmi omezeným rozpočtem a většina rekvizit vznikala velmi improvizovaně. Snímek ale záhy dobyl kinosály a odstartoval kariéru herce Bruce Campbella. Mimochodem, kritiky tehdy šokovala scéna, kdy dívku znásilňuje oživlý strom, a film musel být z řady kin úplně stažen. Snímek se dočkal dvou stejně výborných dílů (i když už šlo spíše o akční komedie) a dokonce remaku v roce 2013.

Braindead - Živí mrtví (1992)

83 % na ČSFD

Co dělal Peter Jackson předtím, než natočil Pána prstenů. No, přece tohle. Braindead je šílený příběh nesmělého Lionela (Timothy Balme), mladého muže, který žije se svou tyranickou matkou. Lionel se zamiluje do sličné Paquity (Diana Peňalverová), ale jejich lásce není přáno. To jen do chvíle, kdy jeho matku kousne obávaná krysí opice, bájné zvíře. Najednou se ve městě objevují chodící mrtvoly. Lionel ale postupně nachází sám sebe a je ochoten se jim pro Paquitu postavit. Klidně i zahradní sekačkou, bude-li to potřeba. Hororová komedie Braidead se také dočkala kultovního statusu.