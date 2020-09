Všechno se mění za pochodu. Tuzemské knižní veletrhy se nevzdávají, nemohou jinak

PRAHA Tuzemské knižní veletrhy a literární festivaly se nevzdávají. Po kulturně i společensky „vypnutém“ jaru je tu sice okleštěný a stále okleštěnější podzim, ale něco z těch plánů snad vyjde.

I když padl Svět knihy Plzeň, který měl proběhnout v pátek a sobotu, v řadě jsou další podniky: Tabook, Festival spisovatelů a Podzimní knižní veletrh. První v Táboře, druhý v Praze, třetí v Havlíčkově Brodě. Tabook letos podeváté, a Festival spisovatelů plus Podzimní veletrh dokonce historicky jubilující: potřicáté!

Po zrušení květnového Světa knihy Praha měla být zářijová Plzeň komornější náhražkou. Třetí ročník počítal s návštěvou kolem sedmi osmi tisíc lidí, což je ve srovnání s pražskou variantou asi jedna sedmina. Taky pořadů bylo v plánu daleko míň, zhruba kolem padesátky. Ohlášen byl třeba Jaroslav Rudiš s českou verzí svého románu Winterbergova poslední cesta, tandem Petr Stančík & Galina Miklínová, který měl uvést čtvrtý díl hrdinské ságy pro mládež H2O, nebo rozzlobený Kunderův monografista Jan Novák.

Přijet měli i hosté: třeba Polka Marta Dzidová, autorka erotické novely Slast, ověnčené Cenou Evropské unie za literaturu, Francouzka Anne Delaflotte Mehdeviová, která měla v Plzni anoncovat hosta pražského Světa knihy v dubnu 2021. Tím bude právě Francie. Doufejme, že do třetice to Světu knihy vyjde.

Na prvního až třetího října je pak plánován táborský Tabook. Jaký letos bude? „Všechno se mění za pochodu,“ říká dramaturgyně Tereza Horváthová, „odpadají hosté a nakladatelé ze zahraničí, přibývají omezení.“ Ale organizátorský tým, propojený s progresivním nakladatelstvím Baobab, se nevzdává: „Přesto bychom rádi Tabook uskutečnili a podpořili tím kvalitní práci malých nakladatelských domů, jejich autorů, redaktorů, překladatelů, upozornili na skvělé věci, které vycházejí a mají omezené možnosti propagace.“

Pod jakými hashtagy hledat v programu? Ex-Jugoslávie, Deníky, Komenský, Opuštěná místa, Joseph Mitchell nebo Francouzský komiks. „Naším hlavním tématem je, jak jinak, samota, izolace, odtržení,“ pokračuje Horváthová. „Někdy budou autoři číst a rozprávět na místech, kde doslova nic není, na místech, která ztratila svůj původní význam a nenacházejí nový, nebo na místech, která prostě vznikla mimochodem.“

Těch míst je kolem dvacítky a hostů kolem třicítky; například Jiří Pelán, Miroslav Petříček, Saki Matsumoto, Adin Ljuca nebo Oldřich Janota. A taky Marta Dzidová, zmíněná už v souvislosti se Světem knihy Plzeň.

Nemohou jinak

Největší problémy čekají asi Festival spisovatelů Praha: je v hlavním městě, trvá pět dní a počítá především se zahraničními hosty. Letošní, třicátý ročník by měl proběhnout sedmého až jedenáctého října. Už teď ale stránky festivalu anoncují, že první čtyři autoři „v důsledku koronavirové pandemie v minulém týdnu svou účast zrušili“.

Celkem jich mělo do Prahy přijet dvanáct, například laureát Nobelovy ceny za literaturu z roku 1986 Wole Soyinka. Nebo rumunská básnířka Ana Blandiana. Nebo Nizozemec Arnon Grunberg, který si festival a hlavní město vyloženě oblíbil; byl tu celkem čtyřikrát, naposledy loni.

A pokud nedorazí hosté, snad vyjdou aspoň domácí: Jiří Hájíček, který letos publikoval nový román Plachetnice na vinětách, a Daňa Horáková, autorka monografie o svém někdejším manželovi, filmaři Pavlu Juráčkovi. A pokud bude úplně nejhůř, doporučuje Festival spisovatelů Praha aspoň své letošní motto: „Nezbývá než doufat.“

To „doufání“ platí i pro havlíčkobrodský knižní veletrh. Dvoudenní podnik, který připadl na pátek 23. a sobotu 24. října, organizuje Markéta Hejkalová z rodinného nakladatelství Hejkal. To na zdejší knihkupecké pulty servíruje vybrané kousky z Arta Paasilinny nebo Miky Waltariho. Právě Paasilinna, populární finský humorista, autor novel Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude nebo Zajícův rok, je jeden z třiatřiceti spisovatelů, kteří se setkali v povídkové antologii Země skrytých úsměvů. Titul právě vydané knihy je heslem letošního veletrhu.

S rouškou přes obličej se bude na veletrhu usmívat víc než stovka tuzemských nakladatelů, hlavně těch malých a ještě menších. V rámci bohatého doprovodného programu pak organizátorka doporučuje rakouského bestselleristu Andrease Pittlera, který přiveze první díl knižní řady Vídeňské zločiny. Tedy přiveze, pokud přijede. I tady je všechno nadále v pohybu a změně. I tady ale platí, že tuzemské knižní veletrhy a literární festivaly se nevzdávají. Nemohou jinak.