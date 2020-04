Vybrali jsme si tu těžší cestu a posuneme show Queen do současnosti, říká Michael Kluch o chystané Queen Relived

PRAHA Dvakrát vyprodali O2 arenu a přidali další termín. Na rozhovor přichází Michael Kluch s vlasy nagelovanými z čela. Záhy ujišťuje: „Takhle nechodím normálně, to už jsem jenom připraven na dnešní koncert.” Sám tak nevědomky dokazuje, že se nesnaží být živoucí replikou Freddieho Mercuryho, ale pouze tvořit s úctou k němu. V rozhovoru pro Lidovky.cz odkryl zákulisí příprav show Queen Relived i rozpačitého dokumentu o revivalech v Česku nebo okolnosti ukončení spolupráce s Divadlem Radka Brzobohatého. A může za celý ten humbuk kolem Queen mega úspěšný film Bohemian Rhapsody? I na tuto otázku došlo.

Lidovky.cz: Dvě vyprodané O2 areny, třetí show v plánu, je to bezkonkurenční úspěch?

Je pravda, že Australian a British Pink Floyd například spolupracovali s opravdovými Pink Floyd. Hráli v aréně ve Vítkovicích apod., ale O2 arena je druhá největší aréna v Evropě. Ani v ekonomickém rozsahu není naše plánovaná show nahraditelná. Proto si troufám tvrdit, že jsme první v tomto žánru, komu se něco podobného povedlo. Opravdu světový unikát se nám povede, když nám vyjde světové turné.

Taky jsme první český interpret, který vyprodal O2 arenu do posledního místa. Vyprodávala se i jednotlivá “lichá” místa.

Proč se to povedlo zrovna nám? Otázka, kterou si pokládáme v kapele i v produkčním týmu pořád. Snad proto, že to děláme 15 let s takovým přístupem, jaký celou tu dobu zastáváme. Od začátku nás bereme jako koncertní divadlo. Nechceme se vidět v muzice Queen, ale tu muziku vidět v nás. Myslím, že se nám povedlo lidi získat díky našemu ryzímu přístupu a pravdivosti.



Lidovky.cz: Z čeho jste při tvorbě show pro arénu vycházeli? Pracujete na základě proběhlých show Queen nebo se pokusíte design nějak posunout směrem k současnosti?

Původně jsme plánovali udělat scénu z osmdesátých let, kterou k nám kvůli naší politické situaci nemohli Queen přivézt. Během samotné realizace a díky setkání s Martinem Hruškou (showdesignerem světového formátu) jsme došli k tomu, že bychom jen kopírovali stage z minulosti, kterou je při dnešních technických podmínkách vytvořit poměrně sranda. Pár motorů, světel - hodně muziky za málo peněz. A to je to, co někdy slýchám, že my přece jen kopírujeme.

Jenže my jsme si vybrali tu těžší cestu, dali jsme si tvůrčí volnost a posuneme show směrem do současnosti. Přestože by bylo jednodušší říct: „Přijďte se podívat na Wembley z ’86”.

Formát tributu, na kterém pracujeme, není o tom vzít si něčí kostým a zazpívat. Ale přinést divákovi zábavu, která bude identifikovatelná s tím, co má rád, a zároveň s přidanou hodnotou.

Při tvorbě playlistu jsme mysleli na to, abychom Freddiemu vzdávali hold. Řešíme teď intenzivně autorská práva například ohledně vizuální stránky Queen, protože Brian May by mohl snadno spoustu věcí odpískat.

Můžu prozradit, že do naší show například zahrneme motiv galaktické bitvy z Flashe Gordona, bude to skvěle sedět k využitým technologiím.

QUEEN, QUENIE A MICHAEL KLUCH Kapela Queenie z Prahy byla založena roku 2006.

"Precizní ztvárnění písní legendy světového rocku živě v původních aranžích a tóninách, absolutní technická dokonalost podpořena vlastním zvukařem, fyzická podoba a perfekcionismus – to vše Queenie charakterizuje," uvádí kapela na svém webu.

Ze stovek odehraných koncertů si navýsost považují pozvání Petera Freestona na Mercuryho memorial do švýcarského Montreux nebo na oficiální narozeninovou oslavu královny Alžběty II.

Svůj obor definují jako koncertní divadlo.

Několikrát ročně odjíždí na koncertní turné do skandinávských a jiných evropských zemí.

V dubnu 2018 měl v Divadle Radka Brzobohatého premiéru muzikál Freddie s Queenie v hlavní roli. Michael Kluch byl za svůj výkon nominován na cenu Thálie.

Budeme mít v celku největší LED obrazovku, jaká tu kdy v hale byla. Je na samé mezi toho, co se dá ještě postavit.

Začínáme od nuly, písničky sice umíme, ale show stavíme na zelené louce.



Lidovky.cz: To bude zásadně jiné než ve Vagonu, kde jste začínali. Nehráli jste tam teď nedávno? Mám pocit, že jsem vás viděla na plakátě.

My? Ne, teď tam můžete potkat jinou kapelu, která dělá Queen revival. To ovšem neznamená, že mají automaticky úspěch.

Když jsme tam loni někdy v červenci dělali dvojkoncert, tak jsme měli 2x vyprodáno. A někdy v té době, taky v pátek, tam tahle kapela měla jen 70 lidí. Ono to není tak, že budeš dělat Queen, nalepíš si knír a bude to samospásné.

Na naši konkurenci nechodí 3 500 lidí, jako přišlo na nás do Ostravy.

Lidovky.cz: Proč jste ukončili spolupráci s Divadlem Radka Brzobohatého?

Od začátku té inscenace tvůrci riskovali ohledně autorských práv, takže na základě urgencí se divadlo rozhodlo upravit scénář, aby se postavy neoslovovaly jmény, aby se mohla platit jen koncertní práva kvůli písním, ale ne divadelní. Připravili tedy nový scénář, který se nám nelíbil, tak za nás bez našeho vědomí začali hledat náhradu. I Jirka Korn odešel. Zbytek ansámblu jede dál.

Lidovky.cz: Zdá se, že se v Česku s představeními inspirovanými Queen roztrhl pytel: Queen Symphonic, Muzikál We Will Rock You, zmíněný muzikál Freddie v divadle RB, kde jste i vy sám účinkoval… Sledujete tyto počiny nekriticky?

Mám povšechné informace. Vím, že jak inscenace v DRB, tak muzikál We Will Rock You vznikly před filmem Bohemian Rhapsody. Nikdo v té době nevěděl, že ten film bude mít takový úspěch, nebo že vůbec film bude.

We Will Rock You je světová show, na kterou se tu koupila práva. Pojedou s tím turné po republice, a je možné, že si budeme v některých termínech přímo konkurovat.

Svým způsobem je ten trh přesycený. We Will Rock You je tu každopádně myslím v dobrých rukou, ale je to jeden z nejnáročnějších muzikálů vůbec.

Lidovky.cz: Pomohl vaší kapele úspěch filmu Bohemian Rhapsody?

Nebýt toho filmu, tak nás např. Leoš Mareš nepozve na svou show. Tím ukázal, že patříme na velké jeviště a diváci byli nadšení. Moc si toho pozvání vážíme, Leošovy show jsou vždy výjimečné. V rámci Live Aid konceptu jsme tam naše vystoupení pojali jako charitu.

Dostali jsme i certifikát podepsaný Brianem Mayem a Rogerem Taylorem, ničím z toho jsme se ale pak nějak zásadně nechlubili.

Darovat nějakou částku plánujeme i z našich plánovaných koncertů.

Určitě máme díky filmu nové fanoušky, přesto to není tak, že film pomohl všem. Karel Janák zase třeba říká, že je taky možné, že u nás měl ten film úspěch i kvůli tomu, co my tady 15 let děláme.

Lidovky.cz: Kým je pro vás Freddie Mercury?

Pro mě to je někdo, kdo vymyslel kolo, silnici, internet. On mě přímo nepřivedl k hudbě, začínal jsem na Beatles, ale vášeň k hudbě jsem objevil kvůli Queen. Je poměrně náhoda, že jsem Queen začal dělat, ale je pravda, že je Freddie v podstatě mým učitelem zpěvu, protože jsem odkoukával jeho techniku, tvorbu tónu atp. Pochopitelně jsem ale na hlasu musel pracovat a nebýt mého skutečného profesora zpěvu Pavla Towena Veselého, kterého pravidelně navštěvuji doteď, nebyl bych schopný zpívat na takové úrovni.

Rozhodně se ale nesnažím být Freddiem Mercurym, jak si taky mnoho lidí myslí. Nesmírně si Mercuryho vážím a nechci mu dělat ostudu, ale nikdy jsem ho nepotkal. Vše, co o něm víme z filmu, z knížek, je trochu zkreslené autory. Uměl být nesmírně hodný i někoho odpálkovat, řádit na orgiích i milovat kočky. Těžko si dělat osobní závěr.

Lidovky.cz: Pozorujete u sebe podobné povahové rysy?

To vůbec ne. Kdysi by mi nějaká shoda asi imponovala, ale jsme jako osobnosti úplně jiní. Myslím, že nás spojuje smysl pro detail. Technologie zpěvu. Jinak například - on neměl řidičák, já mam auta docela rád, i když se tím nechlubím. Mám rád svoje soukromí, to máme s ním asi společné.

Já potřebuju vědět, kdo je Michael Kluch, aby byl i na jevišti Michael Kluch, který hraje Mercuryho. Chci, aby Freddie procházel mnou jako médium (kdy já jsem tím médiem) směrem k divákovi, ne abych se já stal jeho parodií.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že se vám hudba Queen omrzí?

Uvažuju o tom, že bych se věnoval i autorské tvorbě. Můžu si to i dovolit produkovat a udělat něco, co budu čistě já. Ale já si vždycky něco vymyslim, jako třeba teď O2 arenu. Každý den lítám po schůzkách a nemám na vlastní tvorbu zatím klid.

Queen by mě mohly omrzet, až se vyčerpám a nebudu moct přinést divákovi něco nového. V padesáti nechci běhat na jevišti s knírkem, to by nebylo ono.

Zatím to držíme 15 let proto, že vymýšlíme různé “bejkárny” a řešíme s promotéry světovou tour, což mě strašně baví. Nejen z pozice zpěváka i producenta, kdy vytvářím něco, co tu ještě nebylo.

Lidovky.cz: Pravidelně s kapelou vystupujete i v zahraničí, kdy k tomu došlo? Co máte vy, co tamní revivaly nemají?

V roce 2014 jsme jeli poprvé do Skandinávie, kam jezdíme pravidelně hrát. Velmi zjednodušeně - my jako kapela, i my jako Češi, nabízíme západní kvalitu za východní peníze. Máme výhodu v tom, že tu žijeme relativně dobře, ale jsme schopni něco vyprodukovat za menší peníze, než to umí třeba v Americe.

Lidovky.cz: Setkal jste se někdy s Brianem Mayem? Nejste už ve fázi, kdy by se on chtěl setkat s vámi?

Rád bych se s ním setkal pracovně. Získat od něj požehnání k tomu, co děláme. Pokud pojedeme arénovou tour, tak by se naše síly mohly i spojit.

Musíme každý rok povyrůst, protože růst znamená život

Osobně jsem měl možnost se s tím setkat, když byl v Praze, ale nechtěl jsem ho vidět z pozice fanouška.

Sám nemám rád, když slezu po dvou hodinách ze stage unavený a musím něco řešit. Nechtěl jsem Briana Maye zdržovat od zaslouženého klidu po koncertě. Loni jsme udělali zhruba 150 koncertů, takže té práce, únavy a zodpovědnosti bylo dost.

Lidovky.cz: Čeští publicisté jsou k revivalům ze zásady kritičtí. Pavel Kučera natočil před několika lety o revivalech v Česku skoro až výsměšný dokument, kde vás bez vašeho svolení zmínil. Řešil jste to nějak?

My jsme si od začátku komunikace s tvůrci toho dokumentu stáli za tím, že nechceme, aby nás natáčeli ve Vagonu. My Vagon děláme, a asi i v budoucnu budeme, z lásky, protože jsme tam doma. Ale velikostí pódia a publika to není naše typická show.

Pozvali jsme štáb tedy na jednu z našich větších show do Jindřichova Hradce a oni přijeli, jenže totálně na plech. Kluk, který to natáčel, byl úplně mimo, chtěl si točit, jak si zavazuju boty. To pro ně bylo důležitější než samotný koncert.

Po téhle zkušenosti jsme jim řekli, že jim nedáváme svolení, aby ten materiál použili. Nijak jsme to soudně samozřejmě neřešili a je mi to dneska fakt úplně jedno.

Ale ten pocit, že to bylo zesměšňující sdílím. To téma je strašně zajímavé, ale ti tvůrci si nedali tu práci do toho světa opravdu proniknout. Ať už z hlediska bláznů, kteří si myslí, že se převtělují do hvězd, nebo lidí, kteří ten žánr berou vážně.

Můj názor je, že to, co děláme, je žánr, který stále vzniká. Mozart se tu dokola hraje naživo, a nikdo neřeší, že na pódiu nediriguje samotný Mozart původní muzikanty. To, co děláme my, je hodně podobné, jen hrajeme s větší personifikací umělce. Za x let, za 100 let bude někdo dělat revival Billie Eilish? Nevíš. Ale budou se vracet legendy 70. a 80. let? Podle mě ano, a najde si to svoje místo v divadlech.

Všichni recyklujeme to, co už někdo v hudbě vymyslel. Nejen my, i tvůrci nové hudby.

Lidovky.cz: Dnes už se dá říct, že jste součástí showbyznysu. Užíváte si to?

Je mi to úplně jedno. Já teď nedávno trochu naschvál vypostoval na Instagram lehce provokativní fotku z dovolený, ozval se mi nějaký bulvár, jestli o tom můžou napsat, tak jsem je poslal rovně.

Pro mě jsou důležití kolegové z branže, kde se navzájem uznáváme. A fanoušci. Ale showbyznys a bulvár mě nikdy nezajímal.