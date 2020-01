V Británii vydali pamětní minci kapely Queen

Britská Královská mincovna vydala pamětní minci připomínající legendární kapelu Queen. Fanoušci i sběratelé si tak mohou zakoupit speciálně vyražené pětilibrové mince, které mají na líci logo rockové skupiny a koláž hudebních nástrojů, na něž její členové hráli. Kytarista Brian May u příležitosti jejího uvedení zažertoval, že je to zřejmě poprvé, co jsou královny na platidle vyraženy na obou stranách.

Jméno kapely totiž znamená královna a profil panovnice Alžběty II. je na rubu mince. „Tohle je chvíle, kdy si říkáte: kdo by to byl řekl?“ říká May ve videoklipu, který mincovna nechala natočit. Queen Kapela Queen je první hudební skupinou, která se na mince dostala. Následovat ale budou další, protože mincovna plánuje celou sérii nazvanou Hudební legendy. Mince kapely Queen jsou dostupné v několika provedeních a obalech, všechny však mají na přední straně stejnou ražbu. Kromě loga skupiny je ve výřezu vidět legendární hudební nástroje jejích členů: klavír Bechstein, na nějž frontman Freddie Mercury hrál skladbu Bohemian Rhapsody, kytara Red Special Briana Maye, buben Ludwig Rogera Taylora a basová kytara Fender Precision Johna Deacona.

Mercury je na minci přítomen i skrze rytinu kovové tyče s mikrofonem a tří zmáčknutých kláves na klaviatuře, které označují počáteční tóny Bohemian Rhapsody. Mince vstoupila do prodeje v pondělí a její nejlevnější verze se dá pořídit za 13 liber (380 Kč), ta nejluxusnější stojí 2020 liber (60 000 korun). Nejdražší postříbřené a pozlacené mince, kterých mincovna vydala jen omezený počet několika tisíc kusů, už jsou vyprodané.