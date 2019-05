Vyznání na Karlově mostě. Nová ukázka na Spider-Mana je jen pro ty, kteří viděli poslední Avengers

PRAHA/LODNÝN/BENÁTKY Když jsou všichni nejmocnější hrdinové na světě k nedostižení, musí spravedlnost do rukou vzít přátelsky Spider-Man ze sousedství. Situaci mu ale komplikuje fakt, že je se školou na výletě v Evropě. Nová ukázka dává nahlédnout do Prahy i Liberce. Pozor, článek i ukázka obsahují vyzrazení části děje filmu Avengers: Endgame. Spider-Man: Daleko od domova doskáče do českých kin 4. července.

Takovéhle prázdniny si Peter Parker, jinak také maskovaný superhrdina Spider-Man, určitě nepředstavoval. Ještě se ani pořádně nevzpamatoval ze smrtí svého mentora Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Školní výlet po Evropě měl být pro něj útěkem před realitou. Idylu mu ale naruší Nick Fury (Samuel L. Jackson), který potřebuje naléhavě pomoct s v boji se zlem. Žádný z mocných hrdinů totiž není dostupný a tak záchrana světa padne na bedra mladého Peterova. Někdo totiž v evropských metropolích vyvolává ničivé přírodní elementály. Spider-Manovi stane po boku tajemný Quentin Beck alias Mysterio (Jake Gyllenhaal). Ten ale možná sleduje své vlastní cíle.

Vzpomínky na české natáčení v Liberci „Natáčeli jsme scénu letního festivalu plného lidí. Všichni tancovali, bavili se, nosili papírové lampióny a někteří měli tradiční české kroje. Hlavní objekt celého natáčení byl černý autobus s neprůhlednými okny a italskou poznávací značkou,“ popisoval tehdy průběh průběh natáčení na marvelovském fóru člen komparzu s přezdívkou Marklar12.

Berlín, Londýn, Benátky ale i Praha a Liberec. Ze všech dosud vydaných ukázek víme, že se Peter Parker v Praze podívá na Karlův most a do Divadla na Vinohradech. Do Liberce je zase zasazená akční scéna na Lunaparku, kde Pavoučí muž změří svoje síly s obrovským ohnivým elementálem.

Za novým Spider-Manem stojí režisér Jon Watts (první díl nazvaný Spider-man: Homecoming, Cop Car). Autory scénáře jsou Chris McKenna a Erik Sommers (oba Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Vítejte v džungli!).