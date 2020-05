Záhada objasněna: v červnu vydá Dylan nové album. Právě zveřejnil třetí singl

Bob Dylan vydal v pátek 8. května oficiální audio verzi nové písně False Prophet (Falešný prorok). Zároveň s tím zveřejnil první informace o tom, že na 19. června chystá vydání zbrusu nového autorského alba Rough and Rowdy Ways, prvního po osmi letech.

Když 27. března vydal Bob Dylan sedmnáctiminutovou píseň Murder Most Foul, byla to velká událost. Nejen proto že písničkář léta předtím vydával pouze coververze z Velkého amerického zpěvníku (mezi lety 2015-2017 z nich sestavil tři alba Shadows in the Night, Fallen Angels a trojalbum Triplicate). Také proto, že se jeho fanoušci dohadovali, co tato píseň vlastně znamená. Je to pozůstatek posledního autorského alba Tempest z roku 2012? Nebo úplná novinka? Signalizuje přípravu dalšího alba? Či je to jen výstřel do tmy?

Následující singl I Contain Multitudes, vydaný tři týdny na to, už více zpravděpodobnil úvahy o novém albu, nebylo by asi normální, kdyby mistr jen tak halabala pouštěl do světa samostatné písničky. Když nyní, 8. května, zveřejnil nový kousek do třetice, už je všecko jasné: u písničky je připojena informace, že pochází z připravovaného alba Rough and Rowdy Ways.

Výborná syrová bluesová píseň se zvýrazněnou zkreslenou kytarou a Dylanovým chraplákem za použití řady citací (na což jsme u Dylana zvyklí, ostatně i dva předchozí songy byly takto zkonstruovány) vlastně opakuje to, co Dylan hlásal už od svého mládí, kdy se vší silou snažil odstřihnout od pozice protestního zpěváka, kterého statisíce fanoušků viděly jako spasitele.

Podle webu magazínu Rolling Stone je písnička reakcí na výrok papeže Benedikta z roku 2007, který komentoval Dylanovo vystoupení pro mládež ve Vatikánu tak, že si není jistý, zda je správné, aby se zde „tento typ proroka“ objevil.

Nové album Boba Dylana vyjde 19. června tradičně na značce Columbia/Sony. Jeho název Rough and Rowdy Ways je podle informací Rolling Stoneu zřejmě odvozen od písně country zpěváka Jimmieho Rodgerse My Rough and Rowdy Ways z roku 1929. Album bude mít deset skladeb a sedmnáctiminutová Murder Most Foul se objeví na zvláštním disku.