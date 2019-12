Zájemce koupil na aukci obraz od Toyen za více než 31 milionů

Malířka Toyen Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová, 1902-1980) je označována za první dámu české meziválečné avantgardy. Její dílo zahrnuje "naivistické" obrazy spjaté s českou realitou, ponuré výjevy inspirované válkou či, pro ni tolik typické, surrealistické kompozice. Často je v jejím díle také erotický akcent, poprask vyvolal například Polštář se scénou z nevěstince či v prodaný Ráj černochů.

Kromě umění proslula Toyen i nekonformními názory. Odmítla civilní jméno, zrušila své rodinné vazby a popřela tradiční ženskou roli. Oblékala se do mužských šatů a sympatizovala též s anarchistickým hnutím.

Marie Čermínová se narodila 21. září 1902 v Praze, v šestnácti se rozešla s rodinou a studovala UMPRUM. Malovat začala kolem roku 1922. Týž rok se na chorvatském ostrově Korčula seznámila se surrealistou Jindřichem Štyrským a rok nato se z ní stala Toyen.

Se Štyrským zůstala až do jeho smrti v roce 1942. Za války ve své garsonce v Krásově ulici ukrývala básníka Jindřicha Heislera, kterému hrozila deportace do koncentračního tábora. V roce 1947 s ním odjela do Paříže a vstoupila do surrealistické skupiny Andrého Bretona. Mezi lety 1947 a 1962 tam měla šest samostatných výstav. Postupně se však stále víc uzavírala před světem. Zemřela 9. listopadu 1980 v 78 letech. Pohřbena je na pařížském hřbitově Batignolles.

Surrealistické obrazy Toyen dodnes působí uhrančivě a je o ně velký zájem. Její předchozí rekord stanovil v květnu 2017 obraz Šero v pralese, z vyvolávací ceny 14 milionů se dostal na 30 milionů korun (36 milionů korun s aukční přirážkou) a nyní je na devátém místě v žebříčku nejdráže prodaných obrazů na aukcích v ČR. Dráže se prodaly jen obrazy Oskara Kokoschky, Františka Kupky, Mikoláše Medka a Josefa Šímy. V neděli prodaný Ráj černochů se zařadí hned za Šero v pralese na desáté místo.

Obrazy Toyen se dobře prodávají i na zahraničních aukcích. V roce 2010 se na aukci společnosti Sotheby's v Paříži prodal její obraz Potápěč za 600 750 eur (tehdy asi 15 milionů korun) včetně aukční přirážky a loni se její obraz nazvaný La nuit roule des cris v Londýně prodal za 393 000 liber (asi 11,27 milionu Kč).