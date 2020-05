ZÁPISKY Z KARANTÉNY: Zemřel jeden z nejvlivnějších bubeníků světa

I když venku létají koronaviry, v kultuře se pořád něco děje a lze to sledovat i z karantény. Tyto poznámky k poslouchání, čtení či dívání ve vynuceném domácím azylu si nedělají ambici na objektivitu ani úplnost.

Začněme smutnou zprávou. V necelých osmdesáti letech zemřel 30. dubna v Paříži na výduť aorty Tony Allen, nigerijský bubeník a skladatel, jedna z nejvýznamnějších osobností afrobeatu a world music vůbec, jejíž vliv a přesah sahá daleko do hloubi běžné popmusic a rocku angloamerické provenience. Ještě vloni jsme Allena viděli na festivalu Respect. Roku 1964 nastoupil do kapely Fely Kutiho, jednoho z nejuznávanějších hudebníků afrického kontinentu a také významného aktivisty v boji za lidská práva.

Bylo to právě Allenovo pojetí rytmu, které Kutiho afrobeat změnilo na dodnes aktuální žánr. Od 80. let žil Allen v Paříži, po Kutiho smrti v roce 1997, když se afrobeat začal vracet, objevila Allena nová generace hudebníků. K jeho obdivovatelům a hudebním partnerům patřili například Ginger Baker (Cream), Damon Albarn (Blur), raper Ty nebo basista Flea (Red Hot Chili Peppers). Elektronický kouzelník a věhlasný producent Brian Eno Tonyho Allena označil za vůbec nejlepšího bubeníka, který kdy žil.

V bluesovém světě má mnohem větší váhu, než všeobecně uznávaná Grammy, cena Blues Music Award, která se uděluje ve spoustě kategorií vždy v tuto dobu. Ceremoniál, probíhající v Memphisu, je pro běžného českého fanouška bluesové muziky dost nedosažitelná záležitost, hlavně kvůli vzdálenosti, ale pro leckoho jistě i ceně vstupného (nejlevnější lístky za 80 dolarů, nejdražší lóže je za 1800 dolarů). Jestli má „doba koronavirová“ alespoň nějaké plus, je to přesun mnohých akcí na internet - a letošní předávání Blues Music Awards není výjimkou.

V neděli ve 23 hodin našeho času se můžete na tuto nejvýznamnější každoroční bluesovou událost připojit přes Facebook nebo YouTube a kromě samotného vyhlášení vítězů za loňský rok si vychutnat hudební vstupy takových hvězd, jako jsou úřadující bluesová královna Shemekia Copelandová, její neméně populární kolegyně Beth Hartová a Ruthie Fosterová, fenomenální bluesový písničkář Keb´ Mo´, držitel dvou cen Grammy a významný bluesový progresivista Fantastic Negrito, jeden z nejlepších žijících kytaristů Warren Haynes nebo živá legenda foukací harmoniky Charlie Musselwhite. Bude to velký zážitek.

V době karantény se na internetu lidé baví všelijak. Hitem Facebooku v posledních týdnech je „řetězovka“, jejímž základním zadáním je v deseti dnech představit deset hudebních alb, každý den jedno, která formovala hudební vkus dotyčného, a každý den nominovat někoho dalšího. Vlastně takové „hudební Letadlo“. Je zajímavé sledovat, jakým způsobem účastníci té vlastně docela zábavné hry tento obraz o sobě samých pojímají. Někteří se s až masochistickou upřímností vracejí do dětských let a „otevírají třinácté komnaty“, jiní pečlivě vybírají nezpochybnitelně kvalitní tituly, aby bylo jasné, že si nikdy (před facebookovými přáteli, ve své sociální bublině) nezadali s nějakým škvárem.

V základním zadání také je požadavek pouhého vložení obalu dotyčného alba bez dalších komentářů. I tady je zajímavá mnohost přístupů, od striktního dodržení požadavku až po literární rozklady bezmála jiráskovského kalibru. Je prostě hodně zajímavé to sledovat. Ještě více formu než samotný obsah. Kdo by to řekl, co všechno o člověku vypoví taková „hloupost“, jako pár obalů desek...