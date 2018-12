Zpěvačka LP přijede opět do Prahy. V květnu odehraje dva koncerty

Americká zpěvačka LP představí v květnu na dvou koncertech v Praze nové album Heart To Mouth. Singl Girls Go Wild se hned po vydání alba stal jednou z nejhranějších skladeb v českých rádiích.

V pořadí páté studiové album Heart to Mouth se vyznačuje přímostí výpovědí - bez cenzury, bez nadbytečných slov. „Když přistoupím k mikrofonu a začnu zpívat, cítím přímé spojení mezi srdcem a ústy,” říká LP.



První nápady na novou desku začala zpěvačka sbírat již v minulém roce a opět spolupracovala s producentem Mikem Del Rio a skladatelem Nathanielem Campanym. „Za ty roky jsem již zjistila, co chci pro sebe, co chci říci, co chci předat lidem, co chci hrát,” pokračuje LP.



Předprodej vstupenek na oba koncerty začne 14. prosince v 11.00 v sítích GoOut a Ticketportal.

„Nemusím nic předstírat, mohu se projevit naplno, což pramení z tvůrčí svobody. Nemusím nikoho žádat o povolení, mohu být tou, kterou chci být. A psát o tom,“ komentuje zpěvačka své nové album, na kterém zpívá především o lásce, touze, strachu, nejistotě, nevěře, lítosti a vykoupení.

„Mám štěstí, že moji fanoušci tomu rozumí. Vidí a slyší, že jsem si prošla nepříjemnými momenty, než jsem se dostala až sem. A oceňují to, protože všichni tím procházíme - od kolébky do hrobu. A já o tom jen zpívám. Pokud se vám to líbí, skvěle. A pokud ne, je to jedno,” uzavírá LP.





LP se naplno prosadila nahrávkou Lost On You z roku 2017, kdy stejnojmenný hit překonal 500 miliónů přehrání a dosáhl na platinové ocenění v Rusku, Polsku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Francii a v dalších zemích. Více než 280 miliónů zhlédnutí dosáhly videoklipy Lost On You, Muddy Waters a When We’re High, zatímco média jako Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, British Vogue a další pěly na její nahrávku chválu.

Drobná ale na pódiu o to energičtější LP pochází z amerického Huntingtonu a na svůj úspěch čekala 15 let. Její debutové album Heart-Shaped Scar vyšlo již v roce 2001, sólový úspěch však přišel až po autorském EP Into the Wild (2012). A velké pozornosti dosáhla až svou čtvrtou nahrávkou Lost On You.



Do té doby se také živila psaním písní pro úspěšnější kolegy. Její písně tak zpívají Backstreet Boys, Rita Ora, Leona Lewisová či již zmíněná Cher. A Rihanna má na albu Loud hit Cheers (Drink to That), který LP podle svých slov napsala během chvíle při brnkání na ukulele. A v roce 2010 vyšla na soundtracku k filmu Burleska její písnička Beautiful People, kterou nazpívala Christina Aguilera.