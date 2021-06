Zpěvačka Sinéad O’Connorová oznámila konec kariéry, pak slova vzala zpět. Média mě nerespektovala, vysvětlila

Na Twitteru zpěvačka napsala, že se k unáhlenému rozhodnutí o konci kariéry dobrala poté, co se cítila být vyprovokována rozhovory v médiích. Na začátku června totiž publikovala autobiografickou knihu Vzpomínání (Rememberings), ve které líčí psychická i fyzická traumata, kterými si během života prošla.

Proto 5. června šokovala fanoušky, když oznámila, že její chystané album No Veteran Dies Alone (Žádný veterán neumírá sám) bude tím posledním. „Není to špatná zpráva. Je to naprosto skvělá zpráva. Válečník by měl vědět, kdy je čas pověsit zbraň na hřebík. Byla to cesta dlouhá čtyřicet let. Je čas zvednout nohy ze země a hnát se za jinými sny,“ napsala na svůj Twitter.



Toto rozhodnutí bylo podle O’Connorové učiněna v afektu. Na vině měly být necitlivé otázky od některých médií z Velké Británie a Kanadě. Zpěvačka o nich píše jako o „prasatech s rtěnkou“. Zároveň potvrdila, že neruší žádný ze svých koncertů naplánovaných v rámci chystaného turné.



„Všem zpovídajícím bylo zdůrazňováno, ať se nevrtají v obtěžování, kterým jsem si prošla jako dítě. Zároveň se neměli ptát na věci okolo duševního zdraví, protože na ty mě bolí myslet. Skoro nikdo to nerespektoval. Vždy, když jsem během posledních třiceti let něco vydala, každý se mě hned ptal, jestli jsem v pohodě a nejsem úplná kráva,“ píše zpěvačka na svém Twitteru.



Good news. Fuck retiring. I retract. Am not retiring. I was temporarily allowing pigs in lipstick to fuck my head up... here's my statement..... in the form of these three photos. It's 'colourful' but that's me : ) #LetOConnorBeOConnor pic.twitter.com/wKoEKFANPk