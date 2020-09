Váhající diváci i strach z karantény herců. Divadla se v nové sezoně perou s nejistotou

Praha S přísnějšími hygienickými pravidly a povinností nosit roušky během představení. Tak začala nová divadelní sezona. Jak na tom pražská divadla jsou? A čeho se nejvíce bojí?

„Vážnou komplikaci by mohlo způsobit onemocnění některého z našich herců či hereček nebo i jejich pouhý kontakt s nakaženou osobou, což by mohlo celý soubor postavit do karantény. Toho se dnes v divadlech určitě bojí víc než nezájmu publika,“ říká ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.



V anketě serveru Lidovky.cz popsali aktuální situaci také zástupci dalších divadelních scén.

Činoherní klub, Linda Skarlandtová

Rozdíl oproti loňskému podzimu je markantní. Diváci se obecně obávají. Odrazuje je povinnost nošení roušek i nevyzpytatelný budoucí vývoj pandemické situace v Česku. Ruší se i hromadné akce firem a exkurze škol, které jsou jinak tradičními podzimními aktivitami. Na jaře jsme žádná představení nepřekládali, vstupné za zrušená představení jsme divákům vraceli. Jedním slovem je letošní divadelní podzim pro nás velkou nejistotou.

Švandovo divadlo, Daniel Hrbek

Jsem přesvědčený, že covid s návštěvníky divadel příliš neotřásl a jejich hlad po divadle a živé kultuře je teď opravdu velký. Prodeje vstupenek na září a říjen jsme tak měli - ještě před nařízením o nošení roušek - dokonce ještě lepší, než v minulých letech a řada představní je už vyprodána. Po zavedení roušek, které si teď diváci musí nasadit hned po vstupu do divadla, se někteří lidé začali ozývat s dotazem, zda mohou vstupenky vrátit, protože je pro ně nekomfortní sledovat představení se zakrytým nosem a ústy.

Jde ale spíš o ojedinělé případy a vstupenky nevracíme, protože šlo o opatření avízované poměrně dlouho dopředu. Uvidíme, co přinese podzim, ale zatím to vypadá, že lidé mají chuť do divadel chodit a herci možná ještě větší chuť hrát, protože chtějí dělat svoji práci a chtějí se jí i dál uživit. Vážnou komplikaci by mohlo způsobit onemocnění některého z našich herců či hereček nebo i jejich pouhý kontakt s nakaženou osobou, což by mohlo celý soubor postavit do karantény. Toho se dnes v divadlech určitě bojí víc než nezájmu publika.



Městská divadla pražská, Lucie Korbeliusová

Prodej představení na podzimní termíny je z velké části ovlivněn tím, že si mnoho lidí vstupenky z jarních termínů vyměnilo právě za pozdější termín. Můžeme říci, že představení se plní pomaleji, než jsme bývali zvyklí, lidé s nákupem vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet a lístky kupují v menším předstihu, než tomu bylo doposud. Chtějí vědět, zda se představení opravdu odehraje a za jakých podmínek. Ale inscenace, které byly před koronou vyprodané hned v den zahájení předprodeje, např. Smrt obchodního cestujícího, jsou vyprodané i nyní.

Divadlo na Zábradlí, Alexandra Poláková

Je vidět, že diváci vyčkávají s nákupem vstupenek. Předpokládáme, že většina z nich bude návštěvu divadla plánovat podle aktuální situace a s daleko menším předstihem než v minulosti. Bohužel už nám také byla zrušena část objednávek od škol i některá zadaná představení.

Národní divadlo, Tomáš Staněk

Je vysledovatelná změna uživatelského chování. Diváci váhají s dlouhodobějším plánováním.