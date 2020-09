Netflix v USA šlápl vedle. 200 tisíc požaduje jeho zrušení, společnost podle nich zařadila ‚vadnou‘ komedii

New York Streamovací platforma Netflix čelí v USA vlně kritiky a výzvám k bojkotu za to, že ve středu zařadila do svého výběru francouzskou komedii Mignonnes (Kočičky). Hashtag #CancelNetflix (#ZrušteNetflix) sdílelo na Twitteru přes 200 000 lidí, píše v pátek agentura AFP. K výzvě se přidali i někteří politici Republikánské strany.

‚Děláte z dětí sexuální objekty!‘ Netflix se dostal pod palbu kritiky kvůli filmovému plakátu Podle kritiků francouzská komedie sexualizuje těla hlavních představitelek, jež jsou, ve filmu i v realitě, nezletilé. Tím se podle nich dopouští pornografie. Hashtag #CancelNetflix, který používají kritici snímku, sdílelo na twitteru přes 200 000 profilů, čímž se jednu dobu stal nejpoužívanějším na této sociální síti. K výzvám k bojkotu se připojilo i několik místních politiků Republikánské strany.

On-line platforma kritiku odmítá. „Mignonnes je vyprávění se společenským přesahem proti sexualizaci dětí a dospívajících,“ uvedla jedna z mluvčích platformy. Podobným námitkám čelil Netflix i v srpnu, kdy zveřejnil uváděcí plakát filmu. Platforma plakát nakonec stáhla. Na obranu filmu vystoupila například herečka Tessa Thompsonová, známá ze snímků Creed nebo Avengers: Endgame, a označila ho za „nádherný“. „Umožnil, aby se projevil nový hlas,“ napsala o filmu. Francouzská komedie Mignonnes (Kočičky) vypráví příběh 11leté dívky Amy, která žije na severním předměstí Paříže v ne příliš fungující rodině. Amy a její kamarádky se pohybují mezi přísnými pravidly svého rodinného prostředí a tlakem na obnažení svých těl, kterému jsou vystaveny na sociálních sítích. Film, který je celovečerním debutem francouzsko-senegalské režisérky Maïmouny Doucouréové, byl oceněn na letošním ročníku amerického filmového festivalu nezávislých símků Sundance.