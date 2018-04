Lékaři chlapce s odumírajícím mozkem odpojili od přístrojů. Začal ale dýchat sám

LIVERPOOL/PRAHA Ošetřující lékaři v britském Liverpoolu se v pondělí rozhodli téměř dvouletého Alfieho Evanse odpojit od přístrojů. Chlapec trpící vzácnou poruchou mozku však navzdory předpokladům lékařů přežil několik hodin a doktoři jej nakonec opět připojili k přívodu kyslíku. Rodiče, kteří vedou o život syna právní bitvy, tak dostali novou naději.

Alfiemu Evansovi je pouhých 23 měsíců. Více než rok svého života je však v semi-vegetativním stavu. V prosinci 2016 se u něj projevilo vzácné degenerativní onemocnění mozku. Protrpěl několik záchvatů a lékaři se proto rozhodli uvést ho do umělého spánku a nechat ho na přístrojích.



Jeho stav se dlouhodobě nezlepšoval. Podle lékařů nemá Alfie šanci na přežití a proto se před půl rokem rozhodli ho od přístrojů odpojit. Jeho rodiče Tom Evans a Kate Jamesová však s rozhodnutím lékařů nesouhlasili a rozhodli se soudit.

Po šesti měsících soudních sporů dostali začátkem dubna rodiče rozhodnutí nejvyššího soudu. Nezávislí odborníci se shodli, že degenerativní neurologické potíže v současnosti poškodily Alfieho mozek do nenávratné míry a již nemá naději na vyléčení.

Tom Evans a jeho partnerka Kate se pokusili obrátit na nejvyšší soud i na Evropský soud pro lidská práva. Ani jedna z institucí jim však nedala za pravdu. Nebyl prý důvod, proč zdržovat odpojení od přístrojů.

„Nemocnice musí mít možnost udělat to, co je v nejlepším zájmu Alfieho,“ stojí v rozhodnutí soudu. „Alfie vypadá jako normální dítě, ale nezávislé názory lékařů, kteří jej vyšetřili a zkoumali jeho mozek, určily, že téměř většina jeho mozku byla zničena.“

Je tak prý v jeho nejlepším zájmu, aby byl odpojen od přístrojů. Moment rozloučení měl podle rodičů přijít v pondělí. Rodina to oznámila na facebookové stránce Alfieho armáda, která má více než 380 tisíc fanoušků. Alfieho rodiče vyzvali veřejnost, aby přišla k nemocnici v pondělí protestovat proti rozhodnutí lékařů a soudu.

„Prosím, přijďte do Alder Hey a modlete se. Zajistěte, aby to bylo v poklidu,“ uvedl na videu Tom Evans. U liverpoolské nemocnice Alder Hey se nakonec sešlo na dvě stovky lidí, kterým musela policie zabránit ve vstupu do nemocnice. Nakonec demonstranti jen zablokovali cestu k nemocnici a skandovali: „Zachraňte Alfieho Evanse.“

Lékaři chlapce odpojili od přístrojů v devět hodin a sedmnáct minut. K jejich překvapení však chlapec začal samostatně dýchat a vydržel to po několik hodin. Po šesti hodinách jej podle deníku The Guardian lékaři opět připojili k přístrojům, aby ho dostatečně hydratovali a poskytli mu dostatek kyslíku.

Převoz do Itálie

Rodiče se však uchýlili k jinému řešení, chtěli téměř dvouletého Alfieho převézt do pediatrické nemocnice v Římě. Věří, že italští lékaři mu pomohou. O budoucnosti však musel opět rozhodnout soud.

Za zachování chlapcova života se přimlouval i papež František, který se minulý týden setkal s jeho otcem. Itálie chlapci v pondělí udělila italské občanství, aby transport a léčbu administrativně usnadnila.

Soud v úterý požádal liverpoolskou nemocnici, s níž se rodiče soudili, aby zvážila chlapcovo propuštění domů. To nemocnice zatím odmítá kvůli nepřátelským reakcím, jež případ vyvolal. Soudce rovněž kritizoval některé lidi blízké chlapcovým rodičům za to, že jim dávají falešnou naději.

Soud potvrdil stanovisko nemocnice, že „není v nejlepším zájmu Alfieho pokračovat v léčbě, ani jej za tímto účelem přepravovat do zahraničí“, informovala agentura AFP.

Tom Evans a Kate Jamesová se však nevzdávají. Chtějí Alfieho udržet naživu, i kdyby mu měli dávat permanentně dýchání z úst do úst.