Lékaři hlásí sociálce rodiče, kteří odmítají očkovat děti. Ti musí podávat vysvětlení

PRAHA Odpůrci povinného očkování se pustili do dalšího boje proti lékařům. Někteří z pediatrů totiž nahlašují rodiče, kteří odmítají očkovat své děti, sociálce s tím, že odmítání vakcín bez řádného důvodu je zanedbáním péče. Odpůrci očkování z řad rodičů, jejichž zkušenosti server Lidovky.cz sesbíral, to považují za protizákonné.

„Byla jsem s pediatrem dohodnutá na odklad MMR (vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám - pozn. red.) do doby, než půjde dcera do školky. Zhruba před měsícem jsme si toto potvrdili. Zápis do mateřské školy probíhá v květnu, dcera se tedy začátkem května naočkuje. Před asi třemi týdny mi přišlo předvolání z OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí – pozn. red.), že mě lékař udal, protože neakceptuji povinné očkování,“ popsala pro server Lidovky.cz svou zkušenost jedna z rozzlobených matek Tereza Drozdová.



Desítky stížností

Není ale sama, kdo byl předvolaný, aby situaci objasnil. Takových případů se podle hlášení organizace Juno Moneta v poslední době, kdy shodou okolností po celém Česku vzrůstá počet případů spalniček, vyskytly desítky. Alespoň to tvrdí Ágnes Němečková, která se v této instituci snaží pomáhat rodičům s jejich právy v oblasti zdravotnictví.

Sama má s popsaným přístupem lékařů vlastní zkušenost, třebaže v jejím případě došlo „jen“ k výhrůžkám „sociálkou“. Rodiče, kteří už jsou nahlášeni sociálním pracovníkům, se na ni čím dál častěji obracejí se stížnostmi.

Jednou z nich byla i Alexandra Conearic. „Lékařka nás udala u prvního dítka za odložení očkování MMR. Mimochodem chtěla naočkovat dceru už ve 13 měsících, ne v 15. měsíci, jak udává očkovací kalendář. Dcera navíc byla nemocná. Podle paní doktorky ale nebyl žádný důvod k odkládání očkování. Na OSPOD jsme byli s mužem předvoláni podat vysvětlení. Když jsme přecházeli k nové doktorce, napsala nám do předávacích papírů, že trpím maniodepresivní psychózou, což je nesmysl,“ popsala redakci své zkušenosti.

Podle Němečkové se v posledních měsících diskuze mezi zastánci a odpůrci očkování znovu vyostřily. Podle ní jsou „udání“ protizákonná, porušují prý navíc lékařské tajemství. „Výklad, který lékaři užívají, tedy to, že neočkování vyvolává podezření na zanedbání péče o dítě, je totiž mylný,“ tvrdí Němečková v rozhovoru.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se její připomínkou, a tedy i čím dál častějším jevem v lékařské praxi, již zabývalo. Nepřímo se ženy zastalo. Z role pomyslného soudce resort, který vystupuje jako nadřízený orgán „sociálky“, totiž popisovaný postup lékařů odsoudil. Odkázal se při tom na zákonnou úpravu. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí se ochrana zaměřuje zejména na děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život či zdraví.

„Jde-li o oznamovací povinnost, pak lze z kontextu zákona dovodit, že povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků je ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí prolomena skutečně jen v těch nejzávažnějších případech,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím mluvčího Vladimíra Řepky.

Ministerský rada z oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče Adam Křístek pak explicitně uvedl, že to se rozhodně netýká odmítnutí očkovat děti ze strany rodičů. „Lze tak mít za to, že sdělení údajů, které se poskytovatel zdravotních služeb dozvěděl při jejich poskytování, aniž by jeho povinnost mlčenlivosti byla zákonem prolomena nebo aniž by k tomu dal souhlas subjekt údajů (pacient, respektive jeho zákonný zástupce), by bylo protiprávní,“ dodal. K jevu se vyjadřoval obecně.

Zato Česká lékařská komora nadále varuje před jednáním rodičů, kteří odmítají své děti očkovat. Staví se tak proti tvrzení, které poskytlo ministerstvo. „Nejenom Česká lékařská komora, ale všechny národní lékařské komory i asociace v souladu s orgány EU považují zpochybňování očkování za velmi nebezpečný trend, který ohrožuje zdravotní stav evropské populace,“ napsal prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Odborný článek jako katalyzátor

Zdá se, že boj mezi některými lékaři a rodiči odmítajícími očkovat své děti, začal po publikaci odborného článku v časopise Informace pro lékařské praxe. K tomu se veřejnost běžně nedostane, zato lékaři ano.

Pediatři se v textu vedoucího právní kanceláře České lékařské komory Jana Macha s podtitulkem „Jak postupovat, pokud rodiče nezletilého dítěte odmítají povinné očkování?“ mohli dočíst, že lékař, mezi jehož povinnosti patří provést povinné očkování nezletilého dítěte, je povinen po odmítnutí zákonným zástupcem „oznámit uvedenou skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí pověřeného obecního úřadu v místě trvalého pobytu dítěte“.

OČKOVÁNÍ V ČESKU V České republice se povinně očkuje proti devíti základním onemocněním. Jde o záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna, hepatitida B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae b, zarděnky, spalničky a příušnice.

Hlavním argumentem pro obhajobu lékařů je pak princip kolektivní imunity, z něhož vyplývá těžko zpochybnitelná věc: zdraví jedinci, jejichž imunitní systém je schopný zvládnout vakcinaci, chrání i ty, kteří očkování podstoupit nemohou ze zdravotních důvodů.

Počet neočkovaných dětí roste, jak potvrzuje Česká vakcinologická společnost. Zhruba deset procent dětí není očkováno vůbec. Případně je očkováno jinak, později nebo v jiném schématu.

V Česku se problematika očkování v poslední době řeší nejčastěji v souvislosti s nepřijímáním neočkovaných dětí do školek či kvůli tomu, že se rodiče vystavují hrozbě finanční sankce, neboť se takovým rozhodnutím dopouštějí přestupku.

Ministerstvo s výkladem právníka nesouhlasí

Zde je důležité zmínit, že takový přestupek pak projednává krajská hygienická stanice, nikoli orgány sociálně-právní ochrany dětí. Do jejich do působnosti taková záležitost nepatří. „Sociálka“ nemůže posoudit, zda na straně dítěte neexistují důvody pro neprovedení povinného očkování.

„Registrující praktický lékař pro děti a dorost se tedy musí se svým podnětem či upozorněním obrátit na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, kterým je krajská hygienická stanice nebo její nejbližší pobočka. Příslušná krajská hygienická stanice je povinna posoudit, zda v daném případě není důvod pro zahájení řízení o přestupku,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí úřadu Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Podle právníka Macha, který napsal text nabádající lékaře k hlášením na „sociálku“, je nahlašování rodičů zcela v pořádku. „Pokud je lékař povinen hlásit OSPOD zanedbávání péče o nezletilé dítě, je nesplnění zákonné povinnosti očkování dítěte jistě zanedbáním péče o jeho zdraví, je-li ovšem toto jednání bezdůvodné,“ napsal šéf právní kanceláře s tím, že článek vyjadřuje jeho právní názor, nikoli stanovisko celé komory.



Riziko pro všechny

Byť nejde o oficiální stanovisko České lékařské komory, názor jejího prezidenta se v zásadě neliší. „Rodiče, kteří odmítají očkování, ohrožuji nejenom zdraví svých dětí, ale také ostatních dětí a nás všech. Pokud klesne proočkovanost populace pod kritické procento, hrozí opětovné propuknutí epidemií infekčních chorob, které decimovaly a mrzačily generace našich předků. Varováním budiž zatím naštěstí jen lokální epidemie spalniček, které stále častěji v Evropě, včetně České republiky, propukají,“ napsal Kubek z pracovní cesty v Bruselu.

Spalničky přitom podle něj nejsou „neškodná vyrážka“, ale extrémně nakažlivá choroba způsobující například encefalitidu vedoucí k trvalému postižení. „A to se raději nedomýšlím, co by znamenalo opětovné propuknutí dětské obrny. Zkrátka, je povinností lékařů vysvětlovat laikům význam očkování a je povinností státu chránit své občany před nezodpovědným chováním lidí, kteří ohrožují ostatní členy společnosti,“ podotkl Kubek.