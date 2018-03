Liberecký kraj zasáhlo v pátek slabé zemětřesení z Polska

LIBEREC Liberecký kraj zasáhlo v pátek časně ráno slabé zemětřesení. Původcem byl důlní otřes v měděném dolu u polského Lubinu o síle 2,7 stupně. Nebylo to nic silného, bývají tam občas i otřesy o síle čtyř stupňů, řekl v pátek vedoucí seismické služby Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR Jan Zedník.

Podobné slabé otřesy jsou podle něj poměrně časté, většinou je cítí obyvatelé Harrachova nebo pohraničních oblastí Libereckého kraje.



Tentokrát na otřesy upozornil David Moučka až z Loun. „Vzbudilo mě to, pohnula se postel, jako by manželka vstávala, ale nebylo to tak,“ popsal svůj noční zážitek Moučka. Přiznal, že má velmi lehké spaní a něco podobného nezažil poprvé. „Podíval jsem se na hodiny, bylo 03:35,“ dodal. Ráno se pak podíval na stránky seismologické služby a zjistil, že v tu dobu stanice skutečně zaznamenaly otřes.

Nejsilnější byl na observatoři v Panské Vsi nedaleko Dubé na Českolipsku. To potvrdil i Zedník. „Nejbližší stanice naší sítě k Lubinu je právě Panská Ves, proto tam byl otřes cítit nejvíc,“ řekl. Zároveň se ale podivil, že tak slabý otřes mohl pocítit někdo až v Lounech. „Normálně 2,7 u nás nikdo necítí, pocítíte 3,5 stupně, čtyři někde v příhraničních oblastech,“ poznamenal. Podobné otřesy jsou podle něj v Lubinu běžné a na české straně je většinou nikdo ani nepocítí.

Kolem polského Lubinu se podle Zedníka intenzivně těží měď na přírodní zlomové zóně, která se táhne sudetským směrem od severozápadu k jihovýchodu. „Tím že tam těží, vyvolávají umělé zemětřesení stejně jako důlní otřesy na Ostravsku, kde se hloubkově těží uhlí. Na Ostravsku, když je trojka, tak je to poměrně vzácné, v Lubinu je to třeba jednou za týden nebo tak,“ dodal seismolog.

Občas dosáhnou otřesy čtyř stupňů, ale je to jen několik pozorování do roka. Nejčastěji z Harrachova, který je z české strany dolu nejblíže.