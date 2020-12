ČERNODRINSKÁ: Výpravy za ponožkami a ukryté poklady v ucpané pračce. Adventu zdar

Takhle – chtěla jsem napsat pár řádků o mým klukovi. Nebudu ho jmenovat, protože Šimon Pliska by si to nepřál. Je to hodně křehká a romantická duše. Když jsem se ho asi po týdnu, co jsme se vídali, zeptala, jestli s někým chodí, odpověděl: „S tebou, ty krávo“. Tak mi zčervenala líčka a podlomila se mi kolena. Máme spolu syna, který je to nejkrásnější, co jsme mohli vytvořit.

S tím dítětem sranda a je to po tatínkovi pořádnej pořez. Ve třech letech je téměř vyšší než já a o kilech ani nemluvě. Trávím s ním teď hodně času, ostatně je ještě malej, že jo. Dneska jsem jako vždycky něco všetečně uklízela, když se najednou ozvalo: „Maminko, já su čubka“.

Sandra Černodrinská Pochází z česko-bulharské rodiny, vystudovala nejdřív Teorii kultury na FFUK, poté Činoherní herectví na DAMU. Během studia ztvárnila mnohé role - většinou prostitutek, starých pan a alkoholiček. Během své pracovní kariéry byla v krátkém angažmá v Mladé Boleslavi. Nyní je její domovskou scénou Činoherní klub, kde jedna z jejích nejvýraznějších rolí je opět prostitutka. Má jednoho syna, dva psy a nespočet snů.

Pak se mě zeptal, jestli může zlískat stůl a završil to tím, když se mě opakovaně ptal, jestli mám taky plné bříško kakání. Můžu říct, že na některé jeho dotazy či postřehy nemám slov. U tý čubky mi trochu sklaplo, protože tak z legrace občas nazývám naše fenky, ale nikdy by mě nenapadlo, že to ten náš syn tak vnímá, natož, že se to pokusí použít ve větě.



Se Šimonem jsme to teda od začátku měli trochu jinak, než by člověk čekal. Ale o to je to dobrodružnější! Miluju třeba výpravy do světa ponožek. Šimon mi dělá taková překvapení, že v každém koutku našeho bytu najdu jednu. A teď, musím je najít všechny…! To je bájo!

Nebo třeba rýma – taky skvělá záležitost. Tam zas vyhrávám ve sběru kapesníků. Kdo jich má nejvíc, vyhrává! Třetí, ale to je dost delikátní záležitost, je hra na ucpanou pračku. Pravidla jsou jednoduchá – prostě se dá do pračky co největší počet co nejvíc špinavých věcí, kde hlavní roli hrají skryté kapsičky, ve kterých jsou poklady. Hlavně vajgly, použité papírové kapesníčky a penízky. Ten, kdo po vyprání sebere nejvíc z těchto věcí, vyhrává. Já naopak zadávám jiné hry. Třeba: Hysterko, nezlob se (už) nebo Jak udělat z maminky zas fajn člověka.

S mým klukem si ale hodně ujíždíme na interaktivní záležitosti a to: „Hádej, kdo se otočí dřív zády, když se ti vzbudí dítě.“ Je to 4D hra, ve které jsou zapojeni všichni. I psi. Prostě – jakmile se syn vzbudí, začneš se otáčet.

Takhle my sbíráme spoustu bodíků a zažíváme neuvěřitelnou švandu. Bojovky v noci jsme zatím vyřadili z repertoáru kvůli nebezpečí úrazu – pád o hračky našeho syna či občasné šlápnutí do hovínka jednoho z našich psů (rozumějte, každý pejsek má občas svůj den).

Ale děcka, důležité je umět prohrávat – občas je ten byt úplně uklizený - bez hovínek, bez hraček a bez ponožek – tudíž i bez hysterek. Tak adventu zdar!