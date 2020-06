Dezinformačním webům přinesl covid-19 nové téma, první stopa vede do Ruska, říká expert na fake news

Roman Číhalík je jedním ze sedmi zakládajících členů nově vzniklého spolku NELEŽ, jehož cílem je odstřihnout manipulativní weby od finančních příjmů pramenících z reklamy, a tím oslabit jejich vliv na českou společnost. „Krize spojená s covid-19 přináší zajímavý pohled na obsah dezinformačních zpráv. Samotná podstata se nezměnila, jen se nabalilo nové téma ohledně koronaviru,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jaké fake news se objevily na českých dezinformačních webech v souvislosti s koronavirem?

Základní tématické okruhy fake news byly vždy směřovány především proti západoevropským demokratickým hodnotám. Nejčastěji jde o narativy proti NATO, EU, USA a migraci. Krize spojená s covid-19 přináší zajímavý pohled na obsahy těchto dezinformačních zpráv. Samotná podstata zpráv se nezměnila, jen se nabalilo nové téma ohledně koronaviru. Potvrzují to právě titulky z některých online zpravodajských portálů: „Pacient nula s koronavirem v Itálii byl pákistánský migrant, který se odmítl izolovat“, „Maďarsko uzavírá hranici a varuje před invazí migrantů, která by mohla zavléct do země koronavirus“, „Vojáci NATO rozšiřují epidemii koronaviru po celé Evropě“, nebo „Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály“.

Dalším faktorem, který těmto webům pomáhá manipulovat názory veřejnosti, je malá znalost a zkušenost s tímto onemocněním. Potom je paralyzován jak náš obecný úsudek, tak i možnost si informace ověřit z více zdrojů.

Roman Číhalík Narodil se v Olomouci a chvíli koketoval s medicínou, nakonec vystudoval učitelství. Reklamní kariéru začínal v Leo Burnett, později prošel agenturami Kaspen/Jung von Matt, Mark/BBDO a VCPP. Nyní spoluvede kreativní oddělení v agentuře Comtech Can. Za svou práci získal řadu prestižních cen. Je jedním ze spoluzakladatelů spolku NELEŽ, jehož cílem je odstřihnout manipulativní weby od finančních příjmů pramenících z reklamy, a tím oslabit jejich vliv na českou společnost.



Lidovky.cz: Objevují se stejné lživé informace týkající se koronaviru jak v českém tak v zahraničním mediálním prostředí?

Manipulační zprávy ohledně koronaviru se objevují i v zahraničních médiích. Bohužel nemáme žádnou metriku, kterou bychom určili, jestli jich je více či méně. Ale pokud bychom se na toto téma koukali skrz data, která nám říkají, že čeština jako jazyk je jeden z nejvíce napadených dezinformacemi, potom by logicky i tady bylo více dezinformačních zpráv spojených s tématem covid-19.

Lidovky.cz: Platí stále, že hlavními dezinformátory světa jsou Čína a Rusko? Bylo tomu tak i v případě covid-19?

Ano, platí to i v tomto případě. První datově dohledatelná stopa je článek z 20. ledna publikovaný na webu tvzvezda.ru o tom, že onemocnění covid-19 vyvinuli v USA jako biologickou zbraň. Tuto informaci později převzala další média a nabalovala se další témata.

Lidovky.cz: Vy jste mimo jiné jedním ze spoluzakladatelů spolku NELEŽ, jehož cílem je odstřihnout manipulativní weby od finančních příjmů pramenících z reklamy, a tím oslabit jejich vliv na českou společnost. Velkým nebezpečím je, že mnohé firmy vůbec netuší, že se na dezinformačních webech objevují jejich reklamy. Jak je to možné?

Jedním z důvodů je malý zásah těchto webů z pohledu nakupování inzertního prostoru. Jinými slovy, je to pod rozlišovací schopnost zadavatele. Protože online reklamní kampaň probíhá na Googlu nebo Seznamu na několika desítkách či stovkách webů současně. Záleží na objemu peněz, obsahu kampaně a cílové skupině, kterou chce zadavatel oslovit. Proto pokud inzerent nemá sestavený „black list“ nežádoucích webů, tak šance, že se na nich jeho reklama objeví, je poměrně vysoká. Druhým důvodem je určitá nezodpovědnost majitelů firem, brand managerů, pracovníků v reklamních a mediálních agenturách. Všem by mělo záležet na etice a dobrém jménu značky, pro kterou pracují a kterou reprezentují.

Lidovky.cz: Nebylo by tím pádem lepší zaměřit tlak spolku přímo na Google či Seznam?

Určitě. Jsou to platformy, které na reklamě vydělávají, takže se to dotýká přímo jejich obchodního modelu. Co se týká Googlu, tak je potřeba si uvědomit, že žijeme v jazykovém a územním uspořádání, které neumožňuje větší tlak na centrálu firmy. Protože tohle je rozhodnutí, které musí udělat majitelé a musí mít celosvětovou působnost. Proto je důležité, aby aktivní byly firmy a zadavatelé reklamy, od kterých jdou těmto subjektům peníze. Naopak Seznam se na lokálním trhu snaží být o poznání aktivnější a flexibilnější.

Lidovky.cz: Na webových stránkách spolku NELEŽ najdeme seznam desítek českých dezinformačních webů. Jak jste ho sestavovali?

Existuje relativně mnoho různých seznamů dezinformačních webů z různých zdrojů a mechanik. Náš seznam je průsečíkem tří různých mechanik. Je to seznam Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (posuzuje dané weby na základě transparentnosti média, poctivého nakládání se zdroji a profesionální práce se zdroji), seznam webu www.konspiratori.sk (posuzuje dané weby na základě vyjádření komise ohledně společenské prospěšnosti daného média) a seznam Semantic Visions (posuzuje dané weby na základě datové analýzy – speciální programy této firmy umí zpracovat více informací najednou – jazyk, význam slova a kontext, do jakého jsou zasazeny. Tato unikátní metoda v současné době umožňuje sledovat denně milion článků ze šesti set tisíc zdrojů v jedenácti nejčastěji používaných světových jazycích včetně češtiny).

Nestraníme žádné z těchto mechanik, chceme dát šanci všem, kteří se třeba náhodou, neúmyslně dostali do některého z těchto seznamů, aby svoji chybu napravili a my je nepoškodili. Ze své zkušenosti mohu říci, že pokud se nějaká firma rozhodne blokovat dezinformační weby, tak mnohokrát je v rámci svého „black listu“ mnohem přísnější, než je náš seznam. To svědčí o zodpovědnosti lidí mající danou značku na starost.

Lidovky.cz: Můžete říci, jaké konkrétní tituly patří do nejtvrdšího dezinformačního jádra a jak velké procento naší populace svým obsahem mohou zasáhnout?

Jak už jsem naznačil v předešlé odpovědi, nejtvrdší jádro je pro nás právě v průsečíku těchto tří mechanik. Jejich seznam najdete na našem webu www.nelez.cz. Procento zásahu prakticky nejde spočítat s ohledem na princip fungování šíření dezinformací. Daný web totiž funguje jako hub všech informací (proto samotná návštěvnost tohoto webu není relevantní) a manipulativní zpráva se potom velmi rychle šíří v rámci sociálních médií a řetězových mailů. A proto je důležité omezit samotný zdroj, potom se nám podaří omezit i samotné šíření dezinformačních zpráv.

Lidovky.cz: Velkým problémem nejsou pouze dezinformační weby, ale také sociální sítě, zejména Facebook, jehož zakladatel Mark Zuckerberg tvrdí, že chce více kontrolovat samotný obsah a chovat se zodpovědněji. Z mého pohledu se tak neděje, co si o chování Facebooku myslíte vy?

Facebook byl v poslední době donucený začít řešit tuto problematiku, ale pokud se podíváme na procento nových zpráv v porovnání se smazanými, tak je to naprosté minimum. Takže začátek tu je, ale je to běh na dlouhou trať. Jinak Facebook samozřejmě nechce ani slyšet o nějaké formě regulace, protože toho o aktivním uživateli ví víc než jeho partner. A to jsou velmi cenné informace jak pro prodej reklamy, tak i voličských hlasů…

Lidovky.cz: Existuje vůbec nějaký návod pro čtenáře, jak spolehlivě rozeznat holý nesmysl? Čeho by si měl v textech všímat?

Existuje několik základních pravidel, které z velké míry dokážou čtenáři pomoci a oddělit to nejhrubší zrno. Jsou to například způsoby, které pracují s prvoplánovým zaujetím diváka – velká písmena, citoslovce hned v titulku článku. Potom je dobré se podívat na jméno autora zprávy, jestli používá citace zdrojů, datum zprávy anebo rovnou zprávu ověřit na více místech. Využít tak sílu internetu ve svůj prospěch.

Lidovky.cz: Snad neskončíme náš rozhovor příliš negativně, ale vnímáte, že je česká společnost více edukovaná v problematice fake news? Dá se říci, zda vliv dezinformačních webů klesá?

To bohužel nedokážu posoudit na základě žádných dat. Ale pozitivní zprávou je, že se o tomto tématu mluví víc a víc. Vzniká mnoho různých aktivit a edukačních programů na školách. Je vidět, že mnoha lidem to není jedno a jsou ochotni věnovat svůj čas boji proti záměrným dezinformacím.