Euforii, svrbění i mrazení či víru v sebe sama. Co vše dal Cirk la Putyka členům souboru?

Divadlo, které balancuje mezi několika žánry a zjevení na české divadelní scéně. Na jaře příštího roku oslaví soubor nového cirkusu Cirk La Putyka deset let od založení projektem Cesty. Inscenace popisuje cesty cirkusového umění v Čechách za posledních sto let. Jak ale na své působení nahlížejí členové souboru? A co jim jejich desetiletá cesta dala? Server Lidovky.cz oslovil osm z nich.

1) Co pro vás Cirk La Putyka znamená?



2) Co vám účinkování a práce v souboru dala a vzala?

Andrej Rády

1) Cirk La Putyka pro mě znamená tuhle to a tuhle ono - součást života, sociologickou sondu, přátelství, program, umělecké vybití, umělecký nabití, motivaci, cirkusový kurzy pro děti, odpočinek, zábavu. V tý „součásti“ života je tak nějak všechno.



2) Soubor mi snad ani nic nevzal. Dal mi pocit, že i tým může zazářit, dal mi zážitky, ale třeba i povinnost platit DPH.

Jiří Kohout

1) Světe div se, bude to náhoda, ale napadá mě jedno slovo, dokonale vystihující to, jak Cirk La Putyka vnímám. „Cesta“. Ano, je to cesta, po které kráčíme se svými přáteli už přes deset let. Je to cesta trnitá a klikatá a nikdy nevíme, co nás čeká za další zatáčkou. Krásné na to je, že kráčíme po té cestě kupředu a že i cesta může být cíl. Ať žijí všechny naše cesty!

2) Nedokážu odpovědět konkrétně. Důležitý je vnitřní pocit, že neustále dává víc než bere.

Alexandr Volný

1) Putyka je soubor, kde je všechno možné i nemožné.

2) Nejsem čistokrevný putykář, ale dá se říct, že mě dala určitou svobodu a volnost co jsem potřeboval po desetiletém angažmá v Laterně Magice. Poskytla mě možnost se přetransformovat z baleťáka na cirkusáka. Vzalo mně to trochu zdraví, energii a čas.

Daniel Komarov

1) Cirk La Putyka je pro mně ideální prostředí pro uskutečnení bláznivých nápadů a snů. Místo velkých příležitostí. Posouvání svých vlastních hranic a možnosti si vyzkoušet, nebo se naučit něco nového.

2) Putyka mi vzala asi spoustu času a sil. Ale dala mi velké množství zažitků, spoustu zajímavých lidí a nespočet nacestovaných kilometrů po celém světě.



Jan Balcar

1) Radost. Euforii. Vděčnost. Pokušení. Možnosti. Rozhled. Svrbění a mrazení. Kilogramy odpovědnosti. Tuny stresu. Megatuny práce. Příležitost vyzkoušet si nevyzkoušené. Vystoupit - to znamená vystoupit z komfortní zóny. Noty. Beaty. Decibely. Prostoooooor!

2) Komunitu. Nemám moc s čím srovnávat, ale jsme fakt velká parta. Marně bych tu hledal někoho, s kým bych nezašel na pivo. I když většinou mají všichni mnohem větší svaly. A co mi vzal? Nějaký ty hodiny spánku. A iluzi, že se v životě dá stihnout všechno.

Šárka Bočková

1) Cirk La Putyka z mého pohledu nejdůvěrněji znám hereckou crew, která je pro mě skupinou lidí, kteří mi dali důvěru, stejně jako já jim, kteří se nikdy nebáli nových výzev, vždycky uměli dřít a být si vzájemnou oporou. Nespočet zádrhelů a situací,které nás zaskočili ať už na jevišti či v životě jsme vždy společnými silami ladně přeskočili a častokrát se jim dřív nebo později zasmáli.

2) Cirk La Putyka mi dal: příležitosti, posléze práci, důvěru sama v sebe i náš tým, krásná setkání,krásné spolupráce,spoustu cest,touhu objevovat, schopnost spadnout- a znova se postavit, možnost vytvořit si vlastní umělecký názor,rozvíjet jevištni pohybovou estetiku, která mě baví, ale bohužel taky spostu modřin,odřenin,spalenin, únavy,sem tam nějaké zranění a dost nejistou existenční vidinu budoucnosti.



Jiří Weissmann

1) Docela dost. Dalo by se to nazvat druhou rodinou. Lidi s kterýma se vidím skoro každý den s některýma už deset let, jsou mými kolegy, parťáky, kamarády, kteří dokážou podpořit, ale taky samozřejmě pořádně vysát.

2) Začnu tím co mi vzal. Spoustu energie, času, odbarvil mé vlasy do stříbrna. Na druhou stranu do mě spoustu energie nalil zpět, obohatil mě rozhledem, vždy s novým projektem nové zkušenosti noví lidé. Poznáš svět, což není vůbec k zahození.. Dal mi to někam patřit.



Anna Schmidtmajerová

1) Cirk La Putyka pro mne znamená rodinu, kus života, dovednosti, které jsem se za tu dobu naučila, vyčerpání, bolest.



2) Cirk La Putyka je to životní etapa, vztah. Nedá se úplně definovat, co mi vzal a co dal.