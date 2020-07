Eurozóna je omyl, nicméně státy ji musí zachránit a posílit, tvrdí expert Wolf

Praha Evropská unie včetně eurozóny je podivná nenormální konstrukce, ale evropští politici si uvědomují, že bez ní by na tom byly jejich země ekonomicky i jinak hůře, říká odborník na EU z listu Financial Times Martin Wolf. Koronavirová krize otřásla Unií a povede podle něj k nárůstu moci státu a šíření nacionálního populismu. Což Evropě nepřinese nic dobrého.

LN: Šéfové zemí EU odsouhlasili vznik evropského fondu obnovy ve výši 750 miliard eur na pomoc postiženým epidemií koronaviru. Francouzský prezident Emmanuel Macron ale řekl, že jde o rozpočet zemí eurozóny, podle španělského premiéra je to nový Marshallův plán a podle finské premiérky mimořádná jednorázová věc. Co tedy schválili?

K ustavení fondu bylo mnoho rozdílných důvodů, a tak má každý politik, který se toho zúčastnil, jiný názor na to, oč jde. Pro ty, kterým šlo o peníze, je to dočasný fond ekonomické obnovy. Jak řekla finská premiérka, jednorázová věc. A skutečně, pokud s tím budou chtít někteří pokračovat dál, bude potřeba nové dohody.



Na druhou stranu část politiků v tom vidí mnohem větší věc. Demonstraci toho, že Evropa má schopnost odpovědět kolektivně velkou akcí na velkou krizi spojenou s pandemií, za kterou žádný evropský stát nemůže. Dále potvrzení vzájemné solidarity uvnitř EU a toho, že lze převést zdroje ze silnějších zemí těm slabším. A konečně jde o ukázku toho, že Evropská unie je schopna si společně vypůjčit velkou sumu peněz na svůj vlastní účet a vytvořit společné evropské dluhopisy, které půjde splácet z příjmů založených na společných daních. Což může vést k vytvoření federálního fiskálního systému Evropské unie.