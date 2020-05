Heydrich: Proč by na mne měli moji Češi střílet? Ve středu uplynulo 78 let od atentátu

PRAHA Inteligentní, věrný manžel, otec tří dětí a milovník vážné hudby. Ale též chladnokrevný nacista, kat českého národa a spoluautor největší genocidy 20. století - holokaustu. To byl vysoký nacistický důstojník Reinhard Heydrich, druhý nejvyšší představitel SS (obergruppenführer SS), generál policie, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a Bezpečnostní služby (SD), ale také v letech 1941-1942 zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava. Text vznik již k 70. výročí atentátu.

Před 78 lety, 27. května 1942, byl na něj spáchán atentát parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kterému Heydrich 4. června podlehl. Bylo mu 38 let.

Heydrich přijel do Protektorátu na základě pověření Adolfa Hitlera 27. září 1941 s hlavním cílem zlomit odboj a odpor českého lidu. Na shromáždění nacistických funkcionářů několik dnů poté řekl: „Českomoravský prostor se nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by umožňoval Čechům tvrdit, že je to jejich prostor. ... Někdy nezbude nic jiného, než Čechy poněmčit a převychovat, nebo postavit nakonec ke zdi.“



Krvavá stopa v českých dějinách

Jeden ze spoluautorů holokaustu, za jehož éry se začal naplňovat tragický osud českých a moravských Židů, byl zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě osm měsíců a osm dní. Heydrich zanechal v českých dějinách krvavou stopu: jen za čtyři měsíce výjimečného stavu, který Heydrich okamžitě vyhlásil, padlo 486 rozsudků smrti a v koncentračních táborech skončilo přes 2200 Čechů.

Heydrich prakticky zdecimoval odboj, přesto ne zcela: právě atentát na Heydricha patří k největším činům v historii odboje v Československu i celé okupované Evropě. Jak výstižně napsal profesor Václav Černý: „Heydrich přišel zabít český národ a český národ ho za to zabil.“

Hlavními Heydrichovými cíli v Protektorátu byl zvětšit podíl zbrojní výroby pro nacisty, připravit germanizaci a později likvidaci českého národa či vyvolat a upevnit kolaborantskou politiku. Krátkodobým cílem Heydricha byla likvidace domácího odboje za účelem "uklidnění" situace v Protektorátu.



Kdo byl Reinhard Heydrich? Reinhard Heydrich se narodil 7. března 1904 v Halle nad Sálou v rodině operního pěvce, jehož matkou byla Židovka. Vychováván byl v duchu německého nacionalismu a v osmnácti letech se stal kadetem námořnictva. Slibnou kariéru ale ukončil v roce 1931 soudní proces za znásilnění dcery námořního důstojníka. V roce 1931 vstoupil na popud svojí manželky Liny do NSDAP a SS a jeho raketová kariéra odstartovala. V červenci 1932 se stal šéfem bezpečnostní služby SS, později šéfem bavorské policie, v roce 1936 šéfem bezpečnostní policie a v roce 1939 šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Již od roku 1937 organizovali Heydrichovi lidé bojůvky v sudetoněmeckém pohraničí Československa, čímž v říjnu 1938 napomohli k rozbití republiky. Po zahájení druhé světové války učinil Heydrich ze svého úřadu centrum státního teroru a zřídil tzv. operační skupiny (Einsatzgruppen), které od června 1941 v okupovaných územích s pomocí místních milicí vyvraždily asi 1,2 milionu Židů a statisíce sovětských občanů. V červenci 1941 byl pak Heydrich pověřen praktickým provedením "konečného řešení židovské otázky".

Proto nechal hned druhý den po svém jmenování vyhlásit výjimečný stav a bezprostředně po příjezdu zatknout předsedu vlády Aloise Eliáše (již v říjnu byl odsouzen k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství, zemřel na popravišti 19. června 1942). V období stanného práva (již druhé v Protektorátu, první bylo v červnu 1939) od 28. září 1941 do 20. ledna 1942 byli popraveni představitelé Obrany národa, Sokola či ilegálního vedení Komunistické strany Československa.

Dne 27.května 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Řešení českého problému mělo být podle Heydrichova projevu v Černínském paláci 2. října 1941 následovné: poněmčení, vystěhování na východ a fyzická likvidace těch, kteří by se proti tomu postavili. Heydrich též rozhodl o osudu protektorátních Židů. Již dva týdny po nástupu bylo na poradě v Praze 10. října rozhodnuto o deportaci části českých Židů do Lodže a Terezín byl určen jako vhodné místo pro soustředění většiny protektorátních Židů.

'Češi jsou jako tráva'

Heydrichova politika „cukru a biče“ měla jistý úspěch. Podařilo se mu do určité míry oslabit odboj a v občanech vyvolat strach. O Češích říkal, že jsou jako tráva - když cítí nebezpečí, skloní se, ale jsou připraveni znovu vztyčit hlavy. Cítil se však poměrně bezpečně (“Proč by na mne měli moji Češi střílet,“ říkal) a ze své vily v Panenských Břežanech jezdil v otevřeném automobilu. I proto měl atentát na něj úspěch.