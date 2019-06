Hlavu si nejlépe vyčistím při úklidu, říká herec Daniel Bambas

Televizní diváci ho znají ze seriálů, ale účinkoval v mnoha pražských divadlech a je čím dál známější. Hereckou profesi mají v rodině, herečkou byla i jeho matka. „Na učení textu žádnou techniku nemám. Prostě si ho čtu a postupně ukládám do paměti,“ říká herec Daniel Bambas v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Přál jste si být hercem už v dětství? Nebo jste měl i jiné sny?

Vlastně jsem k tomu směřoval už od dětství. Pokud jsem uvažoval o něčem jiném, bylo to už na gymnáziu a mělo to spíše racionální základ. Srdce mělo jasno.

Lidovky.cz: Čeho si na své práci nejvíce vážíte?

Možnosti být součástí uměleckého díla a momentu, který nás přesahuje. Občas se na jevišti, ale i před kamerou může odehrát takový malý zázrak. Když se veškerá dřina, záměr a energie zúčastněných protnou tím správným a jedinečným způsobem. V tom je ta profese skutečně krásná a vzácná, nicméně to není dílem šťastné náhody. Za tím musí být stát investice až na dřeň.

Lidovky.cz: Diváci vás znají z divadla i filmových a seriálových rolí. Většinou se říká, že jedno bez druhého nemá smysl. Jaký pohled na to máte vy? Cítíte se lépe před kamerou nebo v divadle?

Myslím, že smysl nemá práce, která se dělá polovičatě. A je jedno, jestli na divadle či před kamerou. A taky si myslím, že smysl má i jedno bez druhého. Kvalitu herce určitě nestvrzuje počet natočených seriálů či nastudovaných rolí v divadle. Je to mnohem složitější. Já mám mnohem více zkušeností z práce divadelní, ale s kamerou se kamarádím taky a rád. A určitě bych vám dokázal vyjmenovat spoustu momentů, kdy jsem se na jevišti necítil ani trochu dobře a před kamerou naopak bezpečně. Vždy záleží na tom, co a s kým tvoříte.

Daniel Bambas Narodil se v Uherském Hradišti, ale od dvou let vyrůstal v Českých Budějovicích, kde také v roce 1999 absolvoval Česko-anglické gymnázium. Po roční stáži v Rakousku vystudoval DAMU v Praze, kde byl vedoucím jeho ročníku Boris Rösner. Účinkoval v Divadle Bez zábradlí, hostoval v Divadle pod Palmovkou a od roku 2004 je v angažmá v Divadle Na Vinohradech. Dále hraje v souboru 3D Company na scéně Žižkovského divadla Járy Cimrmana a hostuje v několika dalších divadlech po celé ČR. V roce 2018 získal cenu Thálie 2017 v kategorii nejlepší herec za ztvárnění hlavní role ve hře Krás(k)a na scéně v Městském divadle Mladá Boleslav.

Mezi jeho nejznámější televizní práce patří role právníka Petra Černého v seriálu Velmi křehké vztahy nebo postava Reného Seiferta v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Aktuálně ho můžete vidět v divadelní inscenaci Cyrano z Bergeracu v Průhonickém zámku, na zámku Sychrov a od září v Divadle pod Palmovkou.



Lidovky.cz: Máte za sebou premiéru slavné hry Cyrano z Bergeracu, proč jste se rozhodl do toho jít?

Roli Cyrana jsem si dovolil přijmout kvůli osobnosti režiséra Petra Mikesky. Vím, že se na něj můžu absolutně spolehnout a že právě s ním můžu takovéto dobrodružství podniknout. Je to výjimečný režisér. Nikdy by mě nenapadlo, že si Cyrana zahraju a samozřejmě si uvědomuji, jak obří výzva to je... Premiéra proběhla 26. června a 27. června v jedinečných prostorách Malého nádvoří Průhonického zámku, v září se pak budou konat reprízy v libeňském Divadle pod Palmovkou, domovské scény divadelní společnosti INDIGO company.

Lidovky.cz: Máte nějakou techniku na učení se textu?

Na učení textu žádnou techniku nemám. Prostě si ho čtu a postupně ukládám do paměti. V případě Cyrana je ta porce veliká, ale stejně veliká je i radost, že tak nádherný a básnický text můžu interpretovat. Je to opravdu veliký dárek.

Lidovky.cz: Máte nějakou vysněnou roli? Nebo nějakou metu, které byste v herectví rád dosáhl?

Vysněné role nemám. Například Cyrano mi opět potvrdil tu zkušenost, že ty nejzásadnější dostávám zcela nečekaně a nenapadlo by mě, že si je zahraji. Sním o spolupracovnících, kteří mě motivují, provokují, posouvají, inspirují. Sním o práci, na které se setkávají lidé, kteří jsou vášniví, připravení, odhodlaní a profesionální. Pak lze občas dosáhnout i nějaké mety.

Lidovky.cz: Máte nějaké i jiné ambice? Třeba napsat si sám hru nebo zkusit režírovat?

Nemám a obdivuji tvůrce, kteří jsou schopni mezi těmito profesemi úspěšně přecházet.

Lidovky.cz: Jaké máte plány na léto? Bude pracovní nebo budete mít prázdniny?

Léto bude z velké části pracovní. Čekají mě reprízy Noci na Karlštejně v magickém prostředí Karlštejna, „Krás(k)a na scéně“ na hradě Sychrov, Hry o Marii v rámci Smetanovy Litomyšle, účinkování na Hudebním festivalu Znojmo, měl bych natáčet další audioknihu… Určitě ale budu i odpočívat a snad i trochu cestovat.

Lidovky.cz: Jak trávíte nejraději svůj volný čas?

Určitě sportem, jsem velkým fanouškem LM Bodypumpu. Miluju film a umění… A když je času více, moc rád cestuju. Tam cítím velké dluhy.

Lidovky.cz: Když potřebujete vyčistit hlavu, co je pro vás největší relax?

Musím říct, že báječné vyčištění hlavy je pořádný úklid. A samozřejmě již zmíněný pohyb. Fyzická aktivita je lék na mnohé.