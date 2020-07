Jan Sadílek při výslechu na gestapu raději vyskočil z okna, než by prozradil spolubojovníky

Hrdina prvního i druhého československého odboje major Jan Sadílek patřil mezi zakladatele československého vojenského zpravodajství. Zapojil se i do odbojové práce proti Třetí říši.

Jan Sadílek se narodil v Praze 16. května 1884. Před první světovou válkou byl zaměstnán jako úředník a do války odešel ve stejnokroji rakousko-uherské armády. Na ruské frontě přeběhl do zajetí, přihlásil se do československých legií a působil ve velitelských funkcích u průzkumu, dobovým termínem u rozvědčíků.

Účastnil se bitvy u Zborova, kde byl raněn. Působil krátce jako náborový komisař v zajateckých táborech, poté byl jmenován důstojníkem výzvědné služby. V době bojů na Sibiři sloužil jako podnáčelník štábu velitele čs. zpravodajské služby, pplk. Vojtěcha Klecandy. Po návratu do vlasti působil jako přednosta pátrací skupiny zpravodajského oddělení hlavního štábu. Roku 1924 byl ze zdravotních důvodů penzionován. Stal se živnostníkem, dále aktivně působil v branných organizacích, zejména v Branném svazu čs. motoristů v Praze XVI. a XVII.

Po německé okupaci v roce 1939 se aktivně zapojil do práce Obrany národa. Používal krycí jména „Strejc“, „Strejček“, „Sáhib“ či „Ořechovský“. Spolupracoval mimo jiné se skupinou podplukovníka Josefa Mašína. V listopadu 1939 ho velitel zpravodajské služby Obrany národa, major Jaroslav Hájíček pověřil organizovat druhou redakci ilegálního časopisu „V boj“, jehož předchozí vydavatelská skupina, Družstvo v prvním sledu, byla postižena zatýkáním.

Za pomoci bývalých členů první redakce časopisu a členů holešovické odbočky Branného svazu čs. motoristů vyšlo první číslo druhé edice časopisu „V boj“ na přelomu listopadu a prosince 1939. Po odchodu majora Hájíčka do exilu se stal s největší pravděpodobností jeho nástupcem v čele zpravodajství Obrany národa. Spoluorganizoval odchod čs. vojáků do zahraničí, a byl stále jedním z hlavních vydavatelů vojenské edice časopisu „V boj“.

Na jaře a v létě 1940 se ukrýval v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Gestapo jej vypátralo sledováním listonoše, který mu na ulici na Smíchově předával důchod a dne 4. července 1940 jej zatklo. Aby předešel tomu, že z něj gestapo vytluče údaje o spolubojovnících, 8. července 1940 major Jan Sadílek při výslechu v centrále pražského gestapa v Petschkově paláci vyskočil z okna.