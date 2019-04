Je důležité poznat včas, že máte problémy se zrakem, tvrdí zakladatel aplikace Vidíš dobře

Pracoval ve firmě svého otce, která jako jediná vyráběla nitrooční čočky a vyráběla i ty kontaktní. O mnoho let později vymyslel aplikace Vidíš dobře, díky ktré můžete snadno zjistit jestli nemáte problémy se zrakem. Očím, brýlím a čočkám zasvětil Pavel Tichý celý život.

Lidovky.cz: O brýle, čočky a všemožné poruchy zraku jste se začal zajímat v 19 letech. Jak jste se k tomu dostal?

K oční optice, přesněji řečeno ke kontaktním čočkám, jsme se dostal při brigádě v naší rodinné firmě. Vyráběli jsme kontaktní čočky a byli jsme jedna za dvou firem ve východním bloku, která vyráběla nitrooční čočky (implantáty). O dva roky později jsme získali distribuci druhé největší světové firmy na výrobu kontaktních čoček pro území České republiky a Slovenska. Tuto distribuci mi dal otec v mých 21 letech na starosti. Byl jsem hozený do vody a musel jsem se naučit plavat. Byznys se vyvíjel tak dobře, že o tři roky později si zde tato firma založila (bohužel pro nás) vlastní pobočku.

Lidovky.cz: Dnes vedete první a největší český e-shop s brýlemi. Jak se na vás dívá konkurence?

Dnes už zdaleka nejsme jenom eshop. Prodáváme multikanálově - přes internet, přes samoobslužné panely u očních lékařů. Konkurenci z řad tradičních očních optik jsme trnem v oku, ale už jsme si na to zvykli. Byly roky, kde jsme měli několik desítek kontrol ze všech možných úřadů na základě různých podnětů. I když už v současné době provozujeme i kamenné oční optiky, děláme věci trochu jinak. V maximální míře využíváme IT technologie a tím děláme věci efektivněji. Spolu s důrazem na špičkovou odbornost našich pracovníků to z nás dělá momentálně nejrychleji rostoucí síť očních optik u nás.

Lidovky.cz: Vymyslel jste a zprovoznil aplikaci Vidíš dobře. Komu má posloužit?

Technologie na podobné měření pomocí mobilu a monitoru existují i v zahraničí. Má posloužit k tomu, aby byli lidé schopni si orientačně ověřit kvalitu vidění i doma. Nemá v žádném případě nahrazovat osobí vyšetření očním lékařem nebo optometristou. Jsme jediná oční optika, která nabízí svým zákazníkům podobnou aplikaci. Mohou si doma ověřit, jestli s brýlovou korekcí vidí stále dobře nebo nastal čas si nechat znovu oči přeměřit odborníkem.

Lidovky.cz: Jak si dnes lidé nejčastěji kupují brýle?

Lidé si nejraději vybírají doma u internetu a následně zamíří do kamenné pobočky. Tam si brýle mohou fyzicky vyzkoušet, zkonzultovat své potřeby s odborníkem a následně si brýle nechat přizpůsobit, aby správně seděly. Tento způsob je na jedné straně pohodlný a na druhou stranu zajistí maximálně přesnou brýlovou korekci.

Lidovky.cz: Prodáváte i české značky brýlí?

Prodáváme i tradiční české značky, jako například Okula. Jsou kvalitní a velmi dobře vyhovují vkusu českého zákazníka.

Lidovky.cz: Máte raději složité a extravagantní obroučky, nebo ty jednoduché jednobarevné?

Osobně preferuji spíše jednoduchý design. Důležitá je pro mě ale hlavně kvalita zpracování a použitý materiál. Sám jsem před několika dny dostal předepsané své první, tzv. úlevové brýle pro práci s počítačem. Vybral jsme si brýle z japonského titanu a musím říci, že jsou pro mě příjemným překvapením. Jsou velmi lehké a zároveň odolné.

Lidovky.cz: Vymyslel jste také prodejní panely s počítačem a aplikací, které jste umístil do lékaren. Jak to vlastně ale funguje?

Tato myšlenka vyplynula právě z toho, že lidé z eshopu si chtěli brýle vyzkoušet fyzicky. Měli jsme je na skladě, jenom šlo o to je, vytáhnout nějakým efektivním způsobem ven a nabídnout možnost si je vyzkoušet. Kamenné pobočky jsem v té době ještě vůbec neplánoval, tak mě napadlo udělat „samoobslužnou optiku“, kde si lidé brýle vyzkouší a následně objednají v počítačí zabudovaném v panelu. První jsme umístili v roce 2011 v jedné velké lékárně v Praze na Andělu.

Lidovky.cz: A vědí lidé, co s takovým panelem mají dělat?

To byl právě trochu problém. Lidé chodili okolo a moc netušili, jak to funguje a co s tím mají dělat. Myslím, že jsme tím trochu předběhli dobu. Opravdu dobře to začalo fungovat až potom, co jsme panely začali instalovat do čekáren u očních lékařů. Zpětně si uvědomuji, že klíčové bylo nenechat se odradit přesvědčením, že nám brýle lidé ze stojanů rozeberou. Selský rozum říkal, že nám brýle v nijak nehlídané čekárně rychle zmizí. Říkal jsem si ale, že pokud určité procento ztracených brýlí zahrnu do kalkulace, mohlo by to fungovat. Realita mě přesvědčila, že to s námi není tak špatné a pobertové se našim panelům spíše vyhýbají. Prodali jsme takto desítky tisíc brýlí a ztratilo se jich jenom pár.

Lidovky.cz: Vy sám máte problémy se zrakem. A jestli ano, nosíte raději brýle či čočky?

Došel jsem do věku, kdy se začíná projevovat nemoc „krátkých rukou“, neboli hezky česky řečeno – vetchozrakost. Proto jsem dostal předepsané své první brýle.

Lidovky.cz: Kromě klasických brýlí máte i největší výběr značky Ray Ban. Jak se vám to povedlo?

Brýle Ray Ban jsou opravdu velmi žádané. Chtěli jsme v naší nově vybudované optice v Praze nabídnout nejširší sortiment těchto brýlí a proto jsme jim ve spolupráci s výrobcem – firmou Luxottica věnovali celé jedno oddělení. Vybere si u nás opravdu každý, ať už sluneční nebo dioptrické Ray Bany.

Lidovky.cz: Co vás baví dělat ve volném čase?

Snažím se relaxovat hlavně pohybem, protože většinu času strávím hlavně sezením v kanceláři nebo v autě. Užívám si také děti co nejvíc, protože jsou na hranici věku, kdy už mě možná nebudou tolik potřebovat.

Lidovky.cz: Kolik času denně prací strávíte?

Asi víc, než bych si přál. V kanceláři bývám relativně normální pracovní dobu, ale hlavou se mi honí firma vlastně pořád. Současné technologie navíc umožňují být stále k dosažení. To je zároveň pro duševní hygienu největší hrozba a je potřeba se s tím naučit zacházet.