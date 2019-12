Jedna z nejúspěšnějších modelek a její recept na slávu? Nebrat se příliš vážně

Barbora Podzimková (20) je jednou z nejúspěšnějších českých modelek současnosti. Má za sebou desítky prestižních přehlídek či kampaň na krém od Chanelu. Topmodelka, kterou zastupuje agentura Elite Prague, věří, že to nejlepší má teprve před sebou.

Poprvé jsem modelku Barboru Podzimkovou zaregistrovala někdy počátkem roku 2015 při focení pro Esprit. Tehdy měla za sebou mladá, teprve patnáctiletá dívka čerstvé vítězství v prestižním celosvětovém finále modelingové soutěže Elite Model Look. Slečna z Příbrami, kterou objevil při nákupech s maminkou v jednom obchodním centru scout modelingové agentury, tenkrát na nabídku účastnit se československého klání Schwarzkopf Elite Model Look kývla. „Řekla jsem si, proč to nezkusit? Finále bylo v Číně - a byl to obrovský zážitek, úplně jiná zkušenost, než mají holky v mém věku. Díky tomu jsem i podepsala smlouvu s agenturou Elite, což je jedna z nejlepších agentur na světě,“ vzpomíná dnes Barbora Podzimková, jež tenkrát vyměnila vodu v bazénech, kde závodně plavala, za atmosféru světových přehlídkových mol.



Už tenkrát - ostatně stejně jako dnes - Barbora zaujala nejen porotce slavné soutěže, která odstartovala kariéru mnoha slavných modelek, ale i nás svou klasickou krásou. V době, kdy mnohé značky i časopisy pracují s modelkami, jež by se daly označit spíše za zvláštní a zajímavé než krásné, je Barbořin vzhled něco, co vás na první pohled zarazí. Prostě ten typ krásy, na kterou musíte zírat, přestože víte, že se to nedělá.

Hluboké modré oči, husté hnědé vlasy, souměrný obličej, plné rty a malý nos. A k tomu samozřejmě dokonalá postava a patřičná výška - česká topmodelka měří celých 183 centimetrů. „Pokud chcete předvádět šaty na přehlídkách, musíte mít minimálně 178 centimetrů,“ vysvětluje Barbora Podzimková, „proto jsem za svou výšku ráda. Ale mám moc dlouhé nohy.“ Mít dlouhé nohy se mi zdá spíš výhoda než handicap, ale Barbora vrtí se smíchem hlavou: „Často se mi stane, že jsou mi krátké kalhoty, které mám předvádět.“

Objev agentury Elite Prague má však v sobě i něco navíc, jakousi punkovou (ostatně na focení pro naši beauty story přišla v dnes opět moderních martenskách), jež dokáže onu klasickou krásu tak trochu shodit. Možná za to může i Bářin jemný smysl pro humor - nečekejte tedy výbuchy smíchu a ani jí na focení není plno. Barbora Podzimková zajisté uspěla i díky své povaze - na nic si nehraje, nemá žádné hvězdné móresy, i když by je se svou kariérou už mít mohla, vše bere s až stoickým klidem a vnitřní pohodou.



Když se dozví, že bude pro nás fotit beauty story, o kterou se už počtvrté v řadě postarala přední make-up artistka Ivana Tokárska, a to samozřejmě znamená změnu make-upu i vlasů po každé fotce a také mnohem víc času, než Barbora původně myslela, jen pokrčí rameny. To, že je sobota a možná měla se svým přítelem Albertem Černým, zpěvákem kapely Lake Malawi, jiné plány, jí vůbec nevadí.

Albert za ní dorazí na focení a je to. Barbora je prostě dokonalý profesionál. A i když o sobě tvrdí, že se občas moc stresuje, rozhodně to na ní není znát. „Všem začínajícím modelkám bych poradila, aby se nebraly moc vážně a svou práci si užívaly. Mnohokrát si zpětně říkám, že jsem si kvůli stresu ty nádherné přehlídky nebo lokace na focení neužila tolik, jak jsem asi mohla,“ říká.

Sama do Tokia

Kromě patřičného vzhledu a osobnosti, která se nenechá jen tak něčím rozhodit, je k práci modelky podle Barbory Podzimkové důležité i sebevědomí a komunikativnost (a znalost angličtiny): přece jen modelka tráví svůj pracovní čas s cizími lidmi, každý časopis má většinou vlastní tým a také na přehlídkách se lidé mění. I když přátele si prý mezi modelkami udělat lze: Barbora se například často stýká s modelkami, které se stejně jako ona účastnily světového finále Elite Model Look, a byť nevyhrály, mají mnohdy úspěšné kariéry. Mladé dívky se tak potkávají na přehlídkách týdnů módy v New Yorku, Miláně, Londýně nebo Paříži.

Po vítězství v soutěži poslala Barboru Podzimkovou její agentura Elite Prague za prací na dva měsíce do japonského Tokia. Barbora byla poprvé v životě takhle daleko a dlouho bez rodičů, musela se naučit prát i vařit. A samozřejmě střet s jinou kulturou byl mnohem zásadnější než na soutěži v Číně, kde se o ni staral tým Elite Model Look. „Byl to zvláštní pocit, když jsem šla do supermarketu, a nevěděla, co si koupit k jídlu, protože jsem tam ničemu nerozuměla,“ říká s tím, že ani orientace po městě nebyla nejsnazší. Za prací jezdila tak, že jí lidé z tokijské agentury vždy napsali stanici metra, kde vystoupit, a pak jí nakreslili plánek, jak se na kýžené místo dostat. „Občas jsem bloudila, problém byl i v tom, že Japonci nejsou moc zvyklí radit ostatním, a tak mě často poslali na druhou stranu.“

Tokio bylo pro kariéru české topmodelky zásadní v něčem jiném než v praní, vaření či nakupování. V době, kdy tam Barbora Podzimková pracovala, se totiž v Tokiu konala přehlídka italské značky Miu Miu, jež je nazývána mladší sestrou Prady. Pro show polovina modelek přiletěla z Evropy, polovina se vybírala přímo na místě. Mezi nimi byla i Bára, která však v té době vůbec netušila, že se možná stane něco velkého.

Casting přehlídky Miu Miu totiž měla na starosti nejvlivnější castingová ředitelka na světě, Ashley Brokaw, která spolupracuje s nejuznávanějšími fotografy, jako je Bruce Weber nebo Steven Meisel, a svou vlastní agenturu založila v roce 2005. Ashley Brokaw vybírá modelky na přehlídky značek, jako je Louis Vuitton, Prada či Stella McCartney, abych zmínila jen několik.

A vlivná žena módního světa si mladé české modelky Barbory všimla. „Japonsko pro mě byla skvělá příprava pro práci v Evropě, poznala jsem tam, jak to v modelingu chodí, a pak to pro mě nebyly neznámé vody,“ vzpomíná Barbora Podzimková na dobu před pěti lety, „ale tehdy jsem samozřejmě netušila, co je Miu Miu, kdo je návrhářka Miuccia Prajiskru da nebo Ashley Brokaw. Vůbec mě nenapadlo, že by se z toho mohlo něco vyklubat.“

Prada i Chanel

Ale vyklubalo se a Barbora Podzimková získala takzvanou semiexkluzivitu na módní přehlídku Prady v Miláně. To znamená, že modelka nesmí být vidět na mole pro žádnou jinou značku před samotnou přehlídkou Prada, po ní však už může předvádět šaty, pro koho chce a kdo chce ji. Dodnes jsou módní přehlídky Prada velkou událostí a castingoví ředitelé pečlivě sledují nové tváře, které mohou předvádět šaty od Miuccii Prady.

Díky castingové ředitelce Ashley Brokaw mohla Barbora Podzimková také zažít focení pro magazín Love. Ten vychází pouze jednou za půl roku a přináší kromě profilů zajímavých módních osobností i módní story, o nichž se prostě mluví. Práci pro Love nikdy neodmítnou slavné modelky, jako je například Kate Moss, Naomi Campbell či Eva Herzigová. Šéfredaktorka časopisu Katie Grand, která se důvěrně přátelí třeba s návrhářem Marcem Jacobsem, vidí vždy dopředu, mnohdy přináší v módních příbězích témata, která teprve budou rezonovat, a porušuje nejrůznější tabu.

Zkrátka být na stránkách Love je pro modelku velká prestiž. „Bylo to focení, jaké jsem potom už nikdy nezažila,“ vzpomíná Barbora Podzimková na dva dny strávené na lokaci za Paříží, „na focení bylo deset modelek, seděly jsme v obytňáku a čekaly, kdy a jestli vůbec na nás dojde řada. Já se při tom koukala na seriál. Ne všechny modelky se před fotoaparát dostaly, ale já jsem měla štěstí.“

Nicméně Barbora Podzimková byla několik let spojována zejména se značkou Chanel. Předváděla pro ni na zhruba šestnácti přehlídkách, z nichž vzpomíná na resort kolekci z roku 2016, pro niž Karl Lagerfeld vybral jako lokaci kubánskou Havanu. Přestože se objevily negativní reakce, které upozorňovaly na kontrast chudých a v diktatuře žijících Kubánců a šatů za tisíce dolarů, přičemž Barbora Podzimková vše také registrovala, byl to pro ni nezapomenutelný zážitek. A to i proto, že jí samotný Karl Lagerfeld věnoval DVD se záznamem přehlídky, aby jej pustila svým rodičům. „Byl velmi milý a lidský,“ vzpomíná na legendu módního návrhářství.

Přestože modelka sama příliš velký vztah ke kosmetice nemá (s problémy s pletí jí podle vlastních slov pomohla česká značka Malinna), získala v roce 2017 kontrakt na kampaň ke krému Hydra Beauty Micro Creme právě od značky Chanel. „Určitě je to stále jedna z nejlepších prací, které může modelka získat,“ vysvětluje Barbora Podzimková, „nejde jen o to, že kosmetické kampaně jsou velmi dobře placené, ale modelka je na nich rozpoznatelná, je na těchto kampaních nejlépe vidět.“ Focení předcházelo několik kol castingů a poté Barbora pracovala několik dní ve filmových studiích v Paříži. Podle jejích slov to byla největší produkce, jakou zatím zažila. A kosmetikou Chanel její práce na poli beauty nekončí, letos se stala tváří vůně od značky Lanvin A Girl in Capri.

I když při práci pro Chanel samozřejmě poznala i Virginii Vard, tehdejší pravou ruku Karla Lagerfelda, jež se po návrhářově smrti stala módní ředitelkou domu, poslední přehlídky pro Chanel nešla. Barbora však rozhodně nepůsobí dojmem, že by se cítila uraženě nebo smutně. „Takhle to prostě chodí. Já jsem pořád stejná, ale v módní branži se musíte naučit nebrat si kritiku a neúspěch osobně. Oni totiž nikdy nekritizují mě jako člověka, ale jsem pro ně produkt, který potřebují pro svou značku. A je úplně normální, že zrovna nesedím do jejich vize,“ vysvětluje modelka, která měla poslední půlrok volnější režim: chtěla si totiž udělat maturitu (což se povedlo), a tak půl roku seděla v lavici příbramského gymnázia. „Byla to příjemná změna, rodiče mě víc viděli. I když jsme od sebe měli se spolužáky trochu odstup - přece jen jsem žila v jiném světě než oni.“

Instagram a surfování

Barbora Podzimková má za sebou módní přehlídky pro takové značky, jako je Armani, Valentino, Dior, Oscar de la Renta či Isabel Marant. Potkala se s hvězdami, jako je Naomi Campbell, jež jí pochválila šaty, nebo Kaia Gerber, dcera supermodelky 90. let Cindy Crawford. Ráda vzpomíná na přehlídku kolekce haute couture (vysoké krejčoviny) pro Valentino. „Pro haute couture se dělá několik fittingů neboli zkoušek a šaty se došívají na míry modelky. Přehlídku pro Valentino jsem otevírala, byl to můj splněný sen. Švadleny berou šaty jako své dítě, mají z nich neuvěřitelnou radost, když jsou hotové. Je to nepopsatelný zážitek, když máte na sobě tak drahé a krásné šaty,“ vzpomíná modelka.

Barbora má stejně jako ostatní velké hvězdy modelingu samozřejmě i instagramový účet, jenž je v módní branži nepostradatelný. Podle ní klienti mnohdy nechtějí ani poslat polaroidy aktuálního vzhledu, raději prozkoumají Instagram. „Modelky dostaly díky Instagramu hlas - už to nejsou jen tváře, ale i osobnosti. Proto hodně záleží na tom, co sdílíme, jak se prezentujeme, jaké máme názory,“ říká, „baví mě to, ale jsem opatrná a držím si odstup. A navíc nesmíte zapomínat, že na Instagramu ukazujete lepší verzi sebe, nikdo ani já tam nedává nepovedené fotky. Myslím, že je důležité sledovat lidi, kteří na vás mají pozitivní vliv a díky nimž se cítíte dobře. Ty, kteří dokážou mluvit o každodenních problémech a jsou k fanouškům upřímní.“

Barbora Podzimková ráda chodí do restaurací a snaží se jíst zdravě, vždyť její tělo ji živí. Ve volném čase se svým přítelem Albertem Černým surfuje a vydělané peníze investovala do bytu. A jaké má profesní cíle? Ráda by nafotila obálku francouzského magazínu Vogue nebo se objevila v kampani značek Prada a Valentino.

Doufám, že se cílevědomé modelce její sny splní, a až ji budeme opět fotit do Espritu, bude mít nová témata k vyprávění.