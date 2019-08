Luxusní značka Victoria's Secret oznámila spolupráci s první transgender modelkou

Brazilka Valentina Sampaiová se narodila jako chlapec a už v osmi letech jí psychologové diagnostikovali, že se uvnitř cítí být dívkou. O dva roky později se nechala přeoperovat na ženu a v současné době patří mezi světoznámé modelky.

„Zákulisí z Pink,“ napsala ve svém instagramovém příspěvku trangender modelka a oznámila spolupráci se světoznámou značkou Victoria’s Secret. Brazilka bude spolupracovat se značkou při focení nové řady luxusního prádla s názvem Pink, píše server The New York Times.



Modelka na svůj instagramový účet přidala i krátké selfie video s komentářem: „Nikdy nepřestaňte snít.“

Historicky první spolupráce značky s trangender modelkou přichází jen rok poté, co šéf marketingového oddělení Victoria’s Secret Ed Razek řekl, že plus size modelky a transexuálové na přehlídková mola nepatří. „Nemyslím si, že naše prádlo je pro všechny. Jsme speciální značka, nejsme obchodní dům,“ uvedl Razek loni pro časopis Vogue.



Po těchto výrocích schytal Razek vlnu kritiky. Dokonce i světoznámé modelky, které spolupracují se značkou Victoria’s Secret, Karlie Klossová a Lily Aldridgeová se proti jeho názorům ohradily. Přičemž Klossová se kvůli jeho slovům zřekla spolupráce se značkou.

Šéf marketingu světoznámé značky se později prostřednictvím Twitteru za své výroky omluvil. „Omlouvám se. Abych byl přesný, zařadili bychom trangender modelky do přehlídky,“ napsal v oficiální omluvě.

Podle britského serveru Guardian šéf marketingu Ed Razek po přijmutí transgender modelky mezi „andílky“ Victoria’s Secret rezignoval na svou funkci a podal výpoveď.

Please read this important message from Ed Razek, Chief Marketing Officer, L Brands (parent company of Victoria’s Secret). pic.twitter.com/CW8BztmOaM