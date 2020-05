KUBÁNÍK: Jak jsem potkal Gagarina a vypadl mi zub

Vypadla mi plomba ze sedmičky vlevo dole. Já vím, stává se to, jenže mně se to přihodilo teď, v době, kdy se léčí jen covid-19. Našel jsem v sobě ale odvahu a zavolal mé zubní lékařce. Byla jako vždy milá a vstřícná, ale prý může přijmout jen bolestivé případy.

Tak jsem jí řekl, že to už trošku asi pobolívá, protože jsem si vybavil, jak jsem jednou odkládal upadnutý kousek plomby tak dlouho, až jsem tam dostal zánět a málem mi pak upadla celá hlava. Doktorka tedy svolila, že mám za týden přijít.

V den návštěvy stomatologie jsem si připadal jako za války. Nejdřív přišlo z ordinace do čekárny něco jako Gagarin. Sestřička v masce kosmonauta. Měla na sobě tak tři různé vrstvy oblečení, pláště, skafandr, štít, helmu, rukavice, sedm roušek. Ani nechodila, spíš se vznášela a odrážela se všemi těmi vzduchovými polštáři ode zdi ke zdi. Pak něco zahuhlala, je možné, že říkala moje jméno, ale pendrek jsem jí rozuměl, když z ní byla zvukotěsná kabina. Po několika minutách, kdy jsem se ke vstupu do ordinace neměl, vyšla osobně i paní doktorka a pozvala mě dál.



Josef Kubáník V roce 1999 absolvoval Zlínskou školu umění a po dvou letech ve zlínském divadle nastoupil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde je dodnes. Začínal zcela nenápadnými rolemi, jako byl pes v komedii Poprask na laguně, který se ještě ke všemu jmenoval Pako, nebo němou postavou černocha. Ten měl za úkol během představení stěhovat stůl. Později se vypracoval k zásadnějším rolím, ať to byl Smerďakov v Pitínského dramatizaci Bratrů Karamazových, Saturnin, Andrew v Sexu noci svatojanské Woody Allena, Trigorin v Rackovi, či Štastlivec v Ostrovského Lese. Po boku Květy Fialové vytvořil hlavní roli v tragikomedii Harold a Maude, spolu si zahráli i titulní postavy v příběhu Oskar a růžová paní. Diváci jej znají i z televizních seriálů (Gympl s (r)učením omezeným, Temný kraj, Modrý kód a další), ale věnuje se i marketingu, a to nejenom pro Slovácké divadlo, ale i pro pražské Divadlo Ungelt nebo pro vznikající dokument o posledních třech letech Václava Havla s názvem Tady Havel, slyšíte mě?. Je moderátorem uherskohradišťské Letní filmové školy a v roce 2019 napsal knihu Poslední deník Květy Fialové.



Sedl jsem si do křesla a začala malá válečná přednáška. „Neteče nám voda do kelímku, tak si budete vyplachovat vodou z vodovodu, co mám tady ve džbánku, vždycky vám ji doleju. Taky nám tady to, co vyplivnete, hned tak neodteče, takže ten amalgám, který vám odvrtám, a všechen binec z dutiny ústní, se bude držet tady v té misce déle, nevšímejte si toho. Jo a neopírejte se moc hlavou, nedrží nám tady ta podpěrka. Technik se bojí koronaviru, a dokud prý nezmizí, on nepřijde a nic nám nespraví,“ oznámila mi paní doktorka.



Následoval zákrok, u kterého jsem si říkal, že tak asi vypadá zdravotnictví v rozvojových zemích. Vodu jsem ve stresu už po druhém „vypláchněte si“ vypil, všude jsem měl po sobě kousky amalgámu, jako bych byl od bábovky a hlava mi padala pořád dozadu, až jsem se jako správný herec bál, že vypadnu ze světla reflektoru a paní doktorka mi při té příležitosti vyvrtá i úplně jiný zub. Trvalo to dobrých 30 minut, byl jsem zpocený, jako když jsem na základce běhal dvanáctiminutovku, ale s vypětím všech sil jsem to zvládnul. Když to skončilo, oddechnul jsem si, zaplatil 500 korun za bílou plombu, nasadil si svoji elegantní tmavě modrou roušku a vyšel spokojeně ven. Tam jsem se s radostí, že mám svoji plombu zpátky, nadechl a vypadla mi druhá.

Přeji všem zdravý chrup, zdravý úsudek a jak říkala moje babička, dušu v péří.