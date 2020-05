Home office v zahradě. Jak si vytvořit kancelář mezi keři a stromy?

Kdo říká, že pracovat se má jen v uzavřené kanceláři, bez kontaktu s nebem a často pod umělým osvětlením? Home office, tedy práci z domova, okusili v posledních týdnech mnozí z nás.

Najděte si v zahradě místo, které vás bude při práci inspirovat. Prakticky žádná profese se dnes neobejde bez toho, abychom se občas zastavili a srovnali si nápady a nové myšlenky. Takovou inspiraci samozřejmě často nacházíme při procházce v přírodě, ale stejně dobře vám může posloužit i zahrada.



Jak na práci v zahradě?

Každý má o zahradní kanceláři trochu jinou představu. Pokud máte stísněnou kancelář, může být garden office důstojným a přátelsky neformálním místem pro pracovní poradu i kreativní workshop.



Málokdo z nás má zahradu tak rozsáhlou, aby v ní našla samostatné místo zahradní kancelář. Každému z nás se také dobře pracuje v jiném prostředí. Já osobně si ve své zahradě rád rozložím práci na našem jídelním stole a musím říct, že právě takové home office dny jsou mezi těmi všedními mými nejoblíbenějšími.

Stůl se nesmí viklat

Co byste si ve své garden office měli dopřát? Neviklající se stůl. Zní to banálně, ale je potřeba na to myslet při zpevňování ploch, na zahradní kancelář je potřeba myslet už od podlahy. Na krásnou hrubě sekanou dlažbu s výrazným reliéfem lehký kovový stůl nepostavíte, sem můžete dát jen opravdu masivní nábytek, se kterým zas ale budete těžko pohybovat. Na pravidelnou práci se nehodí jako zpevněná plocha ani trávník, který se po vydatném dešti může změnit v nepříjemně podmáčený koberec. Měkčí materiály jako jsou mlat nebo dřevěné molo, místo pěkně zabydlí a zútulní.



Další, co nutně potřebujete v zahradní kanceláři, je stín. Možná vy se rádi sluníte, ale ptali jste se svého počítače? Na poledním sluncem ozářené obrazovce jednoduše nic neuvidíte. Potřebné množství stínu vám ale může snadno dodat přirozeně se pohybující stín vaší zahradou, třeba koruna blízkého stromu. Až přijdou horké letní dny, strom vám bude také nejlepší klimatizační jednotkou vaší zahradní kanceláře.



Pokud si chcete ve své garden office dopřát opravdové pohodlí, myslete při rozvodech vody po zahradě také na rozvod elektřiny. Stejně jako doporučujeme vytvořit si na zahradě vícero odběrných míst pro vodu, v zahradní kanceláři oceníte sloupek s krytou elektro zásuvkou. Pocit útulnosti místu pak dodá venkovní stojací lampa doplněná třeba odolným venkovním kobercem, dají se dnes už koupit v metráži nebo jako kusové kousky.

A to nejdůležitější – zahradní kancelář si dopřejte na místě, kde je vám opravdu dobře a odkud vás těší pozorovat svět kolem sebe. Ať už to bude výhled do krajiny, na dům, na zahradu nebo spokojně si hrající děti. Takhle budete během práce zároveň i relaxovat a po práci se nebude cítit jak horník v dole, ale s chutí prožít den něčím příjemným.