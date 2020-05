Pěstujeme ve městě. Jak na to, abyste si mohli utrhnout čerstvou papriku?

Výhody a nevýhody Výhody balkonového pěstování: • Méně škůdců, kteří se hůř dostávají do vyšších pater, ale určitě více plevele • Máte rostliny hned po ruce • Lehce změníte vzhled balkonu přesunem nádob • Můžete v průběhu roku vybírat pro jednotlivé rostliny to nejvhodnější stanoviště • Většiny balkonů se nedotknou „zmrzlí“ a můžete tak vysazovat i choulostivější druhy již před 15. květnem Úskalí balkonového pěstování: • Rostliny jsou vystaveny náročnějším podmínkám. Spíš se jich dotknou výkyvy v závlaze, mají omezený prostor. • Nutnost větší péče o rostliny v nádobách. Dejte jim péči ve formě žížalího čaje z vermikompostování nebo jiného organického hnojiva. Díky žížalímu čaji vytvoří kvalitní kořenový systém, a budou tak všechny nástrahy zvládat lépe. • Přesazování na malém prostoru je často náročnější než péče o rostliny na zahradě. • Každoročně budete potřebovat vyměnit alespoň část zeminy. To znamená investice a nebo zkuste kompostovat. Jde to i ve městě. Jak na to najdete na #ŽijuKompostyl.