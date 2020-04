Co dělat s dětmi, když je venku krásně? Naučte je zahradničit

Školy a školky jsou už několik týdnů uzavřeny, děti tráví čas doma. Neplánované volno ale nedělá stejnou radost jako prázdniny, mnohdy se podobá spíše domácímu vězení. Děti si stýskají po kamarádech, nudí se a často jim chybí i dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. A situace není jednoduchá ani pro rodiče. Jednou z činností, které se v domácích podmínkách nabízí, je společné zahradničení. Ti, kdo mají zahrádku se záhonky jsou samozřejmě ve výhodě, pěstovat se ale dá i v květináči na balkoně, na okenním parapetu, nebo dokonce doma v bytě.

Trochu hra a trochu práce

Soudobí dospělí tráví většinu času činnostmi, ze kterých jsou děti vyloučeny. Jejich přítomnost není žádoucí, ba právě naopak. Při zahradničení, stejně jako třeba při vaření, je velmi dobře možné zábavnou formou děti zapojit a nechat je plnohodnotně pomáhat. Jednotný recept neexistuje: jiný přístup při společném zahradničení vyžadují batolata, jiný školáci nebo náctiletí.

Přesvědčit k zahradničení větší děti bývá potíž, ty menší ale zahradničí s nadšením a je pro ně úžasná zábava sledovat, jak rostlina roste a vyvíjí se, jak klíčí, kvete a plodí. Postačí vyhradit jim pro tyto účely hezký, osluněný záhonek, kde si můžou pěstovat vlastní zeleninu nebo květiny. Zvolené rostlinky by ideálně měly děti něčím zaujmout – chutnými jedlými plody, zvláštní vůní, hebkými listy nebo třeba neobvyklou velikostí. I když vás budou svrbět dlaně, odolejte pokušení a dětem do jejich zahradničení nezasahujte. Nejlepší je nechat je experimentovat podle svého.

Kterými rostlinkami by měli malí pěstitelé začít?

Dobré je vybrat rychle klíčící semínka, třeba ředkvičky, řeřichu nebo slunečnice. Nejmenším ručičkám se nejlépe manipuluje s velkými semínky, například hráškem, fazolí nebo dýní. Žádné zvláštní vybavení k není potřeba, dětská sada zahradního nářadí ale může pomoci děti motivovat. Při zahradničení se dá s dětmi pohromadě strávit mnoho hezkých chvil, ze sklizené zeleniny nebo bylinek navíc můžete společně uvařit jednoduché jídlo.

Živá zahrada jako hřiště i encyklopedie

Co tedy udělat proto, aby byla zahrada pro naše potomky co nejzajímavější? V první řadě se nebojte do zahrady vpustit trochu života. Možná to zní jako protimluv, ale mnohé naše rodinné zahrady jsou jen mrtvou pouští. Vysaďte drobné ovoce, pestré letničky, voňavé bylinky. Pořiďte si ovocný strom.

Nakupte si atlasy rostlin, hmyzu a drobných živočichů, které můžete společně na zahradě pozorovat. Dobrodružstvím se v zahradě může stát i odklopení velkého kamene: děti často překvapí, kolik života se skrývá v temných zákoutích pod ním. Vybudujte společně s dětmi na zahradě schovávačku: třeba ve formě stále oblíbenějšího proutěného domečku. Zahrada je rovněž jedno velké fitness centrum pod širým nebem. Vícekmenné nízké dřeviny, keře či nižší stromy lákají ke šplhání a prolézání, každé dítě potěší obyčejná provazová houpačka nebo hromada písku.



Zahrada žije Kniha Zahrada žije srozumitelně a zábavně vysvětluje základní principy zahradničení (nejen) s dětmi, poskytuje kalendářní přehled pro celý rok a slouží jako praktický manuál pro jakoukoli zahradu.

Ti náročnější pak mohou pro malé průzkumníky s malými náklady vybudovat stezku, na které budou moci bosýma nohama vnímat nejrůznější povrchy: použít se dají šišky, oblázky, písek, kůra či dřevěné špalíky. Skvělou, i když rodiči velmi opomíjenou hračkou, je obyčejné bláto. Pobyt a práce na zahradě nám pomáhá vrátit se kořenům, a to v každém smyslu tohoto slova. Možná se ptáte co dělat, když děti zahradničení nebaví? Rada je jednoduchá: sami pěstujte s radostí. I když se děti aktivně nezapojí, vše mimochodem vstřebají a v pravý čas radost ze zahradničení samy objeví.