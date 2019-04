Ohniště i venkovní vaření. Tradiční prožitky se vrací zpátky do zahrad

„V době bujících informačních technologií nacházíme zážitek v nejobyčejnějších činnostech a v nejpřirozenějších prožitcích sebe sama,“ tvrdí Ferdinand Leffler, zahradní architekt. Téměř v každé zahradě se podle něj dá najít místo pro otevřený oheň.

Pohledem do rozpálených polen relaxujeme. Ohniště je také dokonalým místem pro setkávání rodiny a přátel. Snad nikde si s blízkými nepopoví- dáte tak dobře jako právě u ohniště. Moje zkušenosti z posledních let říkají, že i v luxusních, supervybavených zahradách si klienti nakonec nejvíce oblíbí právě ohniště. Posezení u plápolajícího ohně pod otevřeným nebem lidi stmeluje, uvolňuje a otevírá pro nezvykle hluboké hovory.

Věřte mi, že téměř do každé zahrady se dá pro ohniště najít nejen správný prostor, ale i vhodný designový výraz, který svou architekturou zapadne do okolí. Tatam jsou představy, že ohniště jsou kamenné odseky obestvěné neotesanými špalky. Dnes už často používáme mlat, jednoduché dubové hranoly či kostky a přímo pro ohniště vymezíme prostor ocelovou pásovinou. Jednoduché nenápadné ohniště nemusí být nákladnou záležitostí, ale na druhé straně klidně může tvořit velmi výrazný a designový prvek zahrady.

Ferdinand Leffler Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (Agronomická fakulta, obor Zahradní inženýrství, 1997–2004). Absolvoval stáže ve Spojených státech amerických, Anglii, Skotsku a Francii. V roce 2002 spoluzakládal ateliér zahradní architektury LandART, kde působil do roku 2009. V témže roce založil ateliér zahradní a krajinářské architektury Flera, který je dnes předním a největším ateliérem zahradní architektury ve střední Evropě s počtem 25 architektů.

Vyčleňte si na něj prostor o průměru minimálně čtyři metry. To ovšem neznamená, že tato plocha patří v zahradě jen ohništi. Pokud máte zahradu menší, umístěte do úrovně trávníkové plochy velký placatý kámen, a když budete mít chuť založit oheň, vysuňte ze záhonu nebo z kůlny mobilní ohniště. Po skončení kulinářského zážitku ho snadno uklidíte a prostor můžete dál využívat k jiným činnostem.



Jsem střelec a oheň mám rád. Jde proti dnešnímu systému, který říká, že za všechno v životě se musí platit. Oheň nic nestojí a stejně tak ohniště může stát ni nebo pár drobných.

Když už navrhuji venkovní kuchyni, rád v ní majitelům dopřeju jiný zážitek z vaření, než nabízí jejich interiérová kuchyně. Grill s otevřeným ohněm? Pizza pec? Nejenom jídlo, ale i samotné vaření se stalo zážitkem.



Vařit a jíst se dá i v parku

Venkovní vaření a stolování není ale zdaleka jen záležitostí soukromých zahrad. Ohniště jsme navrhli i do zámecké zahrady Zámku Mitrowicz, u developerských projektů i do městské zeleně navrhujeme pro změnu piknikoviště nebo místa speciálně určená pro grilování, například pražský projekt Zahálka, jak už název napovídá, vyzývá k tomu, aby lidé zaháleli celý den venku a ne doma, a to nejenom u vodních prvků, ale právě třeba při celodenní grilovačce v parku.