Díváte se rádi na oheň? Začněte vařit v zahradě, radí architekt

„Venkovní vaření je jeden z důvodů, který vás do zahrady spolehlivě vytáhne. V posledních letech se roztrhl pytel s kvalitní gastronomií a spolu s ní stoupají i nároky a čas, který jídlem a vším, co s ním souvisí, v zahradě trávíme. Doporučuji vybrat si do zahrady nový, jiný zážitek vaření než ten, který nabízí vaše interiérová kuchyně,“ otevírá Ferdinand Leffler téma ve své knize Žijte ve své zahradě.

Venkovní vaření a stolování může sahat od opékání buřtů nad ohněm až po all inclusive gastronomické vybavení, jež si nijak nezadá s naší domácí kuchyní. Doma jste však omezeni prostorem, zatímco venku budete při vaření maximálně svobodní.



Napadlo vás třeba upéct si chleba nebo pizzu v zahradní peci? Nebo připravit si steak na otevřeném ohni? Takový zážitek můžete ještě povznést, rozšířit: před vařením si ulovte rybu ve svém zahradním jezeře nebo hoďte na pánev čerstvě posbíraná vejce z kurníku a jídlo dochuťte právě natrhanými bylinkami z vlastního záhonku.

Pro venkovní vaření a stolování se nabízí mnoho variant — ohniště, pergola s venkovní kuchyní, udírna, pec na pizzu, přenosný gril nebo třeba jen přenosné ohniště... Zvažte, jak často, pro kolik lidí a na čem byste nejraději vařili. Pro grilování čtyřikrát za sezonu nepotřebujete venkovní kuchyni all inclusive. Pokud vás ale baví stát se šéfkuchařem každý víkend, vyplatí se vám investice do dobře vybavené zastřešené kuchyně s větším přípravným pultem.

Ferdinand Leffler Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (Agronomická fakulta, obor Zahradní inženýrství, 1997–2004). Absolvoval stáže ve Spojených státech amerických, Anglii, Skotsku a Francii. V roce 2002 spoluzakládal ateliér zahradní architektury LandART, kde působil do roku 2009. V témže roce založil ateliér zahradní a krajinářské architektury Flera, který je dnes předním a největším ateliérem zahradní architektury ve střední Evropě s počtem 25 architektů.

Jestliže milujete pohled do ohně, vybírejte z různých možností ohnišť a venkovních krbů, případně grilů s otevřeným ohněm. Z grilů osobně preferuji mobilní variantu, u níž se místo vaření dá přizpůsobit aktuálnímu počasí, náladě, počtu strávníků i konkrétnímu způsobu trávení času na zahradě.



Pokud jste se ovšem rozhodli pro parádní venkovní kuchyni, tak kam ji umístit? Je-li pozemek malý, pak se nabízí poloha blízko domu, potřebné věci tak budou vždy pěkně při ruce. Máte-li naopak velký pozemek, umístěte kuchyni klidně dál do prostoru, právě za vařením a stolováním totiž budete do zahrady s chutí vyrážet. V takovém případě ale musí být venkovní kuchyně dobře vybavená (třeba i malou ledničkou), abyste pořád neběhali pro drobné nezbytnosti zpátky do domu.