Lidé jsou stále srdeční, ale mluví spolu na distanci, říká český konzul v Miláně. Město prý dezinfikuje kdeco

Vystudovaný historik Jiří Kuděla (1960) je českým generálním konzulem v Miláně přesně rok. Koronavirové běsnění podle něj mění tradiční italský životní styl. Srdečnost Italům ale stále zůstala. Ekonomické i společenské dopady však budou enormní, říká v rozhovoru pro LN.

LN: Celá země v karanténě, pod drobnohledem. Jak Italové vnímají svoji situaci?Jaké rozpoložení v zemi panuje?

Zde na severu Itálie, tedy v Miláně a v Lombardii, se rozpoložení měnilo v čase. Když epidemie začala, bylo uzavřeno 10 obcí v provincii Lodi, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Milána, a jedna obec v Benátsku. Byla zavedena různá preventivní opatření, všichni to vnímali jako znepokojující, ale velká část obyvatel vně těchto obcí si nejspíš myslela, že se jich to až tolik netýká. Teprve s narůstajícím počtem nakažených, hrozícím kolapsem zdravotnického systému a vzrůstajícím počtem obětí této epidemie se začal přístup lidí měnit.

Zásadně tomu pomohly poslední dva drakonické dekrety vlády, které v podstatě daly nejdříve celý sever a pak i celou Itálii do kompletní karantény. Od čtvrtka pak byly v celé zemi uzavřeny všechny restaurace, hospůdky, bary, stravovací a ubytovací zařízení. Něco do té doby zcela nepředstavitelného! Italové svoji situaci proto nyní vnímají velmi vážně. Jsou ale odhodlaní ji překonat. Mile mě překvapuje velká míra solidarity s těmi nejzranitelnějšími a snaha jim všestranně pomoci, včetně toho, jak jsou na sebe lidé příjemní a mají zájem o to, v jaké situaci se nacházejí ostatní.

LN: Jak se Italové smiřují s tím, že jsou nyní všude „persony non grata“, tedy nechtění?

Mnozí Italové velmi citlivě vnímají reflexi své země v této souvislosti ve světě. Nelibě nesou nespravedlivou nálepku, jako kdyby za rozšíření této infekce mohli právě oni, jakož i striktní opatření Rakouska nebo Slovinska, které vedlo v podstatě k zavření hranic.