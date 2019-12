‚Opatření z opatrnosti.‘ 98letý manžel britské královny princ Philip je v nemocnici

Londýn Manžel britské královny princ Philip, kterému je 98 let, byl v pátek z preventivních důvodů přijat do nemocnice. Oznámil to Buckinghamský palác. Zdůraznil přitom, že je to opatření z opatrnosti, uvedla agentura Reuters.

Princ nastoupil do londýnské Nemocnice krále Edwarda VII. Palác uvedl, že Philip do nemocnice nejel sanitkou, neboť jeho stav není urgentní. Dodal, že v lékařském zařízení je na pozorování a na léčení blíže neupřesněných potíží, které se u něj začínají rozvíjet.

Princ Philip nebude stíhán kvůli lednové autonehodě. Není to prý ve veřejném zájmu Zatím není známo, jak dlouho Philip v nemocnici zůstane. Reuters připomíná, že princ v roce 2011 kvůli kardiologickému zákroku strávil Vánoce na klinice. Loni na jaře se pak podrobil operaci kyčle. Princ se v roce 2017 stáhl z veřejného života a svou manželku doprovází na veřejnosti jen ojediněle.