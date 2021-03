Místo varhan hraje na klavír a po mši cvičí v kostele. I tak může vypadat distanční výuka na konzervatoři

PRAHA Ani konzervatoře se nevyhnuly vládním opatřením, a tak zůstávají už rok zavřené. Výuka všeobecných a teoretických předmětů se nijak neliší od způsobu výuky středních škol. Zlomový bod ovšem nastává u specializovaných předmětů, jako jsou zpěv, hra na varhany či tanec. A jak se takový tanec učí na dálku?

„Každý den začínáme teorií, poté máme klasický tanec a k tomu nějakou další hodinu moderního, lidového či charakterního tance,“ líčí současný rozvrh Markéta Vomáčková, studentka 8. ročníku Taneční konzervatoře hl. m. Prahy oboru tanec a balet. Za normálních okolností by se celá třída sešla v sále, ale momentálně musí každý cvičit z domova. „Já mám velkou nevýhodu v tom, že mám malý pokoj,“ pokračuje Markéta.

„V osmém ročníku bychom měli dělat velké piruety, nebo hodně skoků. To tady ale nejde,“ popisuje Markéta situaci. Ani učitelé nemohou žákům dostatečně poradit, jelikož v baletu je důležitá návaznost prvků a plynulost pohybu, kterou špatné připojení kazí. Důležitý je také přímý kontakt s pedagogem, který může studenty opravit tím, že je do pozice nastaví, což distančně nelze.

Vrátily jsme se k první vlně distanční výuky, která se na Taneční konzervatoři rozběhla až v květnu. Do té doby museli žáci cvičit poctivě sami. „Ve škole jsem nikdy neměla moc času pracovat na svých nejslabších stránkách, a tak jsem se na ně zaměřila. Myslím, že jsem udělala kus práce, přestože ještě stále mám dlouhou cestu před sebou,“ říká Markéta.



Varhany doma nahrazuje klavír

Ani výuka hry na hudební nástroj není bez restrikcí, a co teprve hra na varhany. „Máme velkou nevýhodu, že nemáme svůj nástroj doma, takže hodiny probíhají přes klavír,“ vypráví David Coufal, student 2. ročníku Pražské konzervatoře. V neděli po mši si alespoň na chvíli chodí zahrát do kostela, i když s normálním počtem hodin ve škole to nelze srovnávat.

„Roste ve mně strach z koncertů, i když jsem trémou předtím netrpěl,“ hodnotí David dopady distanční výuky. Najít na tom něco kladného je pro varhaníka těžší. „Jelikož nemůžeme cvičit na pedál, tak se alespoň naučíme správné pohyby rukama, ale to je tak jediné,“ zamýšlí se.

Kontakt chybí i u zpěvu

Distanční výuka se dotkla také zpěvu. „Při přímém kontaktu se studentem mu mohu lépe ukázat a vysvětlit, jak například správně dýchat. Osobní kontakt pochopitelně chybí, nicméně studenti svědomitě plní úkoly,“ popisuje stinnou stránku distanční výuky MgA. Jana Ryklová, pedagožka klasického zpěvu na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Velmi dobře funguje propojení studentů s pedagogy i korepetitory, a tak se mohly uskutečnit pololetní zkoušky alespoň online formou. „Chtěla bych pochválit zejména žáky prvních ročníků, kteří se teprve učí posadit hlas a seznamují se s novým pedagogem. Distančně to není jednoduché, ale zvládají to velmi dobře,“ dodává Jana Ryklová.