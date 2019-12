Míval jsem jiné zájmy, hercem jsem jen z nedopatření, usmívá se Miroslav Donutil

Praha Divadelní a filmový herec a dabér Miroslav Donutil o své nové roli obchodního cestujícího, letech v Národním divadle a o závisti a pomlouvání.

Letos uplynulo dvacet let od premiéry filmu režiséra Jana Hřebejka Pelíšky, který se stal stejně pevnou součástí Vánoc jako pohádka Tři oříšky pro Popelku. Jednu z předních rolí ve filmu ztvárnil Miroslav Donutil, jehož věta „… a komu tím prospějete, co?“ – od té doby zlidověla.

Podobnou stálicí bylo po léta jeho představení Sluha dvou pánů v Národním divadle, kde Donutil působil od první poloviny 90. let. Před třemi lety odehrál jeho šestistou reprízu – a s první českou scénou se tím rozloučil. Mezitím natáčel vlastní televizní cyklus povídek 3+1 s Miroslavem Donutilem, pořad Na kus řeči a účinkoval v několika seriálech a filmech. V brněnském Divadle Husa na provázku si společně se synem zahráli ve hře Amadeus (tj. Milovaný Bohem) a nyní se oba potkávají v pražském Divadle ABC, kde Miroslav Donutil hraje Willyho Lomana v dramatu Smrt obchodního cestujícího.

LN: Co vás přimělo vzít zrovna tuhle roli?

Zaprvé, je to moc krásná role. Zadruhé, tuhle inscenaci režíroval Michal Dočekal, s jehož prací jsem měl dlouholetou zkušenost z Národního divadla. A zatřetí jsem poslední tři roky nic nezkoušel – mojí poslední premiérou byl Amadeus (tj. Milovaný Bohem) v březnu 2014 v Divadle Husa na provázku. Nemohu říct, že by mi zkoušení nových věcí zrovna chybělo – přece jen jsem za svůj dosavadní herecký život nazkoušel tolik titulů, že už jsem si potřeboval trochu vydechnout.