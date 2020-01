Pink daruje hasičům více než 11 milionů korun na boj s australskými požáry

„Jsem naprosto zdrcena, když vidím, co se právě nyní děje v Austrálii s těmito strašnými lesními požáry,“ napsala Pink svým více než 32 milionům sledujících na Twitteru. „Slibuji dát 500 0000 dolarů přímo místním hasičským sborům, které tak tvrdě bojují na frontách,“ dodala 40letá trojnásobná držitelka Grammy.



I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp