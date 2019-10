Portugalský zpěvák Lila Fadista se angažuje za gaye

LISABON Lila Fadista, oblečen do minisukně a s dlouhou černou parukou se síťkou na vlasy, máchá vějířem v úrovni svých vousů. Vyzpěvuje bolest a vzbouření komunity gayů, které ve světě fada, tradiční portugalské písně, dosud chyběly. Po jeho boku je na scéně, schoulen nad elektrickou kytarou, jeho doprovod s obličejem skrytým kloboukem se širokou krempou. Vidět jsou z něho jen kalhoty s leopardím vzorem a jehlové podpatky - to je skupina s názvem Fado Bicha, což se dá z portugalštiny přeložit jako Bláznivé fado.

Duo hraje repertoár tohoto druhu zádumčivé hudby a zpívá o lásce rybáře a prodavače ryb, o beznaději homosexuálního tanečníka zavřeného v psychiatrické léčebně či o hrdosti transsexuálky, která se stala hvězdou boje za práva lesbiček, gayů, bisexuálů, transgenderových osob a intersexuálů (LGBTI).



Zpěvák, vlastním jménem Tiago Lila, a kytarista Joao Caçador sice ještě nejsou příliš známí, od roku 2017 už ale vystoupili na 150 koncertech nejen v Portugalsku, ale také ve Španělsku, Francii a Belgii. Oživují často večery v jednom lisabonském hotelu, kde oslovují klientelu turistů gayů, píše agentura AFP.

„Je to velmi dojemné. Je potřeba, aby se umělci takto angažovali. Je to geniální, co dělají pro naši komunitu,“ míní francouzský turista Guillaume Bellon, ubytovaný v tomto hotelu v luxusní čtvrti Lisabonu.

„Když zpívám fado, cítím velmi ženskou energii. Brzy jsem pochopil, že v prostřední tradičního fada je pro mě místo,“ říká čtyřiatřicetiletý zpěvák, jenž opustil školu fada, kterou navštěvoval, aby si, jak říká, vytvořil své transvestitské alter ego. „Našel jsem toto řešení, abych mohl žít svůj sen, aniž bych se musel vzdávat celé části své identity,“ vysvětluje zpěvák, původním vzděláním psycholog.

Lila neváhá zmocnit se nejslavnějších písní a přepsat slova kusů zvěčnělých velkou divou fada Amalií Rodriguesovou. Ta zemřela před 20 lety, ale v zemi je stále možné ji slyšet v rozhlase.



Také elektrická kytara představuje jakýsi převrat, tvrdí třicetiletý Joao Caçador, který studoval jazz a nyní hraje tradiční fado. Zpěv fada tradičně doprovází klasická kytara a portugalská kytara, která má 12 strun.

Oba umělci, kteří vyrostli na předměstí portugalské metropole, připomínají, že se tento hudební žánr zrodil právě na okraji společnosti, v chudých čtvrtích koncem 18. století. V roce 2011 byl zanesen na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO. „Pro mě je Fado Bicha pravdivější než klasické fado, neboť je to fado vagabundů, fado ulice, fado zapomenutých,“ uvádí producent Luis Clara Gomes, který nahrává první album dua.

„Před takovým projektem tady byla tradiční fada, která nebyla zdaleka tak jímavá,“ přiznává Carlos Sanches Ruivo, majitel hotelu, kde duo pravidelně vystupuje, a prezident obchodní a turistické komory LGBTI v Portugalsku.

„Chceme vybočit z pojetí fada spojeného se smutným obdobím naší historie,“ říká Ruivo v narážce na diktaturu Antónia Salazara, jehož kulturní politika spočívala na třech F: fado, fotbal a také Fátima, což je katolické poutní místo v centrálním Portugalsku. Zákonné normy se od té doby vyvíjely a umožňují například svatbu homosexuálů. Společnost ale zůstává konzervativní a jen málo lidí přizná homosexualitu, dodává Ruivo.