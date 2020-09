První ze Západu v osvobozené vlasti. Alois Sítek provedl jednotku rozvalenou Evropou

Prvního květnového dne roku 1945 překročila u tehdejšího Mühlbachu (dnes Pomezí nad Ohří) předválečné československé hranice první jednotka československé zahraniční armády ze Západu.

Tihle vojáci měli za sebou opravdu dlouhou cestu. Od francouzského přístavu Dunkerk, který obléhali, projeli až do západních Čech. Jejich cesta vedla poničenou západní Evropou. A připadlo jim tak jedno prvenství: byli prvními ze Západu, kteří se dostali do osvobozené vlasti. Šlo o tzv. Kombinovaný oddíl o síle 139 mužů, vyčleněný z Československé samostatné obrněné brigády. Velitelem této symbolické jednotky přidělené k americké 3. armádě generála George Pattona byl podplukovník Alois Sítek.



Na frontě u Dunkerquu. Gustav Svoboda v letech 1944 a 1945 velel předsunuté dílně brigádních tankových dílen. Řídil mimo jiné i vyprošťování techniky v první linii, tomu se snažili v přístavu obklíčení Němci zamezit. Českoslovenští vojáci v šarvátce museli použít i kanon nepohyblivého tanku.

Narodil se 11. září 1903 v Orlové. Po maturitě na reálce v roce 1921 se zapsal k dalšímu studiu na nově zřízené Vojenské akademii v Hranicích na Moravě a o dva roky později se stal důstojníkem z povolání. Po celou meziválečnou dobu sloužil u různých útvarů v Brně. Okupace jej zastihla jako velitele roty v hodnosti štábního kapitána.



V létě 1939 se mu podařilo odejít z okupované vlasti a 25. srpna byl prezentován v čs. vojenské jednotce v Malých Bronovicích u Krakova. Krátce po vypuknutí války se dostal přes Skandinávii do Francie. Po jejím pádu v červnu 1940 evakuoval do Velké Británie. Počátkem března 1944 se stal velitelem protitankového oddílu Čs. samostatné obrněné brigády, s nímž odjel na přelomu srpna a září téhož roku do Normandie. Této jednotce také velel během obléhání Dunkerku, od počátku října 1944 až do druhé poloviny dubna 1945, kdy mu bylo svěřeno zformování Kombinovaného oddílu, s nímž odjel do západních Čech. Ve dnech 7. a 8. května 1945 se u amerického velení v Plzni marně snažil, aby jeho jednotce bylo povoleno odjet na pomoc bojující Praze. Zákaz překročit demarkační linii, striktně vyžadovaný sovětskou stranou, se týkal i čs. vojáků. Konec války zastihl pplk. Sítka a jeho muže v obci Kyšice nedaleko od Rokycan.



Za boje u Dunkerku získal mimo jiné Čs. válečný kříž a britský Řád za vynikající služby (Distinguished Service Order). Byl však také nositelem francouzských, amerických i sovětských vyznamenání.

Tank Sherman ze sestavy Československé samostatné obrněné brigády na frontě u severofrancouzského Dunkerku.

Po válce sloužil na Ministerstvu národní obrany a vystudoval Vysokou školu válečnou. V roce 1947 se stal jejím profesorem. Po komunistickém převratu byl na jaře 1949 odeslán na „zvláštní dovolenou“, což bylo předzvěstí nuceného odchodu z armády. V té době byl již plukovníkem generálního štábu a vedl katedru výsadkového vojska. Následně se mu však podařilo odejít za hranice. Vrátil se do Velké Británie, kde pak žil až do své smrti 12. června 1993. Krátce po té, v září 1993, byl jmenován generálmajorem Armády ČR „in memoriam“.