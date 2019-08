Rostliny jsou jako lidé. Každá má jiné potřeby, říká florista

Květiny jsou skoro celý jeho život, věnuje jim maximální péči, ví, co která potřebuje a co naopak nesnáší. Říká, že práce s nimi mu čistí hlavu. „Lidem ve městech začala chybět příroda a tak se chtějí obklopovat alespoň květinami. A je to tak, květiny prostě zlepšují prostředí, ve kterém žijeme, některé třeba umí ze vzduchu vychytat volné radikály, lépe se nám pak dýchá. Je to hodně, co květiny umí a je dobře, že si lidé zase uvědomili, že je k životu potřebujeme. Jsou pozitivní nejen pro tělo, ale i pro duševní pohodu,“ říká florista Lukáš Tvrdý z pražského květinové dílny luka:sh.

Lidovky.cz: Spoluvlastníte květinovou dílnu, pořádáte workshopy pro lidi,kteří se chtějí naučit květiny vázat. Jak jste se k tomu, co děláte, dostal?

Pocházím ze samoty od lesa, s květinami a rostlinami jsem chtěl pracovat odjakživa. Studovat jsem šel ale životní prostředí, přišlo mi to tehdy smysluplnější, což ale nakonec tak nebylo, takže jsem se ke květinám zase vrátil. Po škole jsem prostě úplně drze, nastoupil do květinářství, kde zrovna bylo místo volné. A tak jsem začal. Po pár letech jsem si založil své vlastní studio, které jsem měl asi sedm let. Z rodinných důvodů jsem se ale po sedmi letech sebral a zkusil štěstí v Praze, kde jsem potkal i svého přítele a založili květinovou dílnu svoje. Dílnu, kde bych mohl pořádat workshopy, jsem si přál a když jsme našli prostory na Vinohradech, bylo rozhodnuto.

Lidovky.cz: Dneska jsou v kurzu koncepty, tak mi to nedá a musím se zeptat, jak jste svůj vlastní koncept naplnili vy?



Pocházím ze Sudet, už jako malý jsem fascinovaně pozoroval, jak se příroda vrací tam, odkud byla vyhnána a nachází svou vlastní cestu. Mám rád industriální prostředí, když jsme to tu zařizovali, chtěl jsem, aby dílna vypadala na první pohled zarostle. Díky technickému stavu se to částečně podařilo. Chceme, aby si lidé u nás mohli na květiny sáhnout, sami si je uvázat. Pořádáme tady nejen vlastní workshopy, ale i floristické přednášky a různé jiné eventy.

Lidovky.cz: Jaké květiny si u vás lidé mohou koupit?

Prodáváme květiny řezané i pokojové, na ty jsme se zaměřili. Máme je rádi zvláštní a polozapomenuté druhy a lidé , jak jsem si všiml, je mají v oblibě také čím dál více. Chodí si k nám pro pokojovky často, ale chodí si i pro rady. Prodáváme i venkovní květiny, ale o ty zatím tak velký zájem není, což je ale svým způsobem, pochopitelné. A pak máme vše, co ke květinám patří.

Lidovky.cz: Poměrně velkým tématem jsou v poslední době květiny řezané a to odkud pochází. Kde kupujete květiny vy?

Květiny samozřejmě nabízíme takové, které jsou právě v sezóně. Ale z velké většiny nakupujeme a holandské burze, má to snadné vysvětlení. Ano, jsou tu prodejci, kteří prodávají české květiny, ale ti si je i sami pěstují. Pakliže si květiny nedokážete vypěstovat, úplně nemáte na výběr a musíte nakupovat v zahraničí. Ať jsem pátral, jak jsem pátral, nenašel jsem českou květinovou farmu, která by květiny prodávala do květinářsví. Většina projektů je postavena tak, že si je sami vypěstují a sami prodají, snad se to v brzké době změní. To je v pořádku. Ale mrzí mě to, rád bych měl na výběr a rád bych podporoval české tvůrce a pěstitele. Některé větve či přírodniny si jezdíme sbírat sami, ale s květinami je to problém.

Lidovky.cz: Jak vlastně funguje holandská burza?

Dneska už všechno vyřídíte na internetu. Většinou to funguje tak, že si objednáte květiny, a ony k vám přes českého distributora dorazí. To je na tom asi to nejtěžší, vybrat si správného člověka, se kterým pak nákup květin řešíte. Protože vy vidíte jen fotografie. v Čechách nemám moc dobrých zkušeností s nákupy zboží od dovozců.

Lidovky.cz: Existuje něco jako černý obchod s květinami?

Nikdy jsem o ničem podobném neslyšel, asi se určitě děje to, že někdo nakoupí květiny horší kvality a tady je prodává jako čerstvé, ale na to jste se asi neptala. Tohle si umím představit jen s chráněnými druhy rostlin. Asi jako se to děje se zvířaty.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom pokojovky a české prostředí?

Musím říct, že většině pokojovek se v českých domácnostech spíše nedaří, ale dá se to dohnat péčí, je důležité se umět správně starat. Protože co si budeme povídat, jak to vypadá v bytech? Malá okna, spíše málo světla, vedro. Je nutné se rostlinám věnovat, aby se jim žilo dobře. Nikdy ale nebudou bujet tak, jako ve volné přírodě.

Lidovky.cz: Věnujete se také léčivkám, dají se u vás sehnat?

Většina pokojovek pochází z tropických oblastí, je dost možné, že mají léčivé účinky, o kterých my nevíme, ale existuje tak málo pramenů, kde to lze vyčíst. Vsadil bych se, že různé kmeny léčivé účinky znali a uměli květiny využít ve svůj prospěch, ale nevím, kde to dnes zjistit a nastudovat. Ale typickým příkladem je aloe vera, o té už všichni víme, jak ji použít a k čemu je dobrá.

Lidovky.cz: A pro ty, kteří nevědí. Jak s aloe vera zacházet tak, aby nám dobře sloužila.

Základem je určitě ji napěstovat do větších rozměrů, aby se dala ořezávat, Na to musí mít ale slušný základ, aby jí to nevadilo. Protože ustřihnutím listů květinám bereme asimilační orgán, tudíž brzdíme její další vývoj.

Lidovky.cz: Když se vrátím k workshopům, které jste zmínil už na začátku. Kdo k vám nejčastěji chodí.

Jsou to samozřejmě ženy, i když výjimky se najdou. Vetšinou jsou to lidé, kteří mají květiny rádi a chtějí se naučit něco nového a něco se dozvědět. Učíme je, jak pěstovat pokojovky, jak se zbavit škůdců, jak květiny řezané uvázat.

Lidovky.cz: Jak je to s oblibou květin, podléhají i ty trendům?

Třeba loni jsem si všiml fascinace monsterou. To je rostlina našich babiček a prababiček, byly ve školách i na úřadech, pak tato rostlina vymizela a teď se to zase vrací. Do kurzu se taky vrací tchýnin jazyk, asi i díky Instagramu a fotkám květin. A z řezaných to je luční kvítí, to chce teď skoro každý. Lidé si je prostě velmi oblíbily.

Lidovky.cz: Co všechno je luční kvítí? Vědí to lidé, když sem přijdou?

Ono takhle, je to asi tak, že lidé chtějí přirozeně svázanou květinu s menšími kvítky bez výrazné zeleně. Správná květina luční vypadá prostě jako louka, to, co na ní je, je pak i v květině, smutné je, že dneska, když se podíváte na louky, tak jak by taková květina vypadala? Asi jen jako svázaná tráva. Kvetoucí druhy lučních květin ubývá a je to neskonalá škoda.

Lidovky.cz: Málo vídám prodávat vlčí máky..

S mákem je problém, že vydrží chviličku, pukne, rozkvete a opadá. Je to opravdu chvilička, což ne každý akceptuje.

Lidovky.cz: Která květina doma ve váze vydrží nejdéle?

Nejvíce vydrží paradoxně exotické, třeba anturie, protea. Je to odvislé od péče pěstitele, při transportu až po ošetření doma ve váze. Dobrou výdrž mají chryzantémy, karafiáty. Eustomy jsou skvělé. Obecně je důležité stonky před vložením do vázy seříznout a často měnit vodu, opakovat řez.

Lidovky.cz: Co byste poradil někomu, kdo si chce pořídit první květinu?

Nejlepší je začít třeba se sukulenty, o které se nemusíte starat tak pečlivě. Třeba lopatkovec, který při nedostatku vody povadne. Ale nejdřív je nutné si uvědomit jestli budu mít čas se starat a jestli tomu budu chtít věnovat rostlině péči. I pořídit si květinu je závazek. Je to živý organismus a každá květina je jiná, potřebuje jinou zálivku, podmínky. Květiny jsou jako lidé, každá má jiné potřeby.