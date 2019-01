S novoročním předsevzetím pomůže samurajská metoda Kaizen, tvrdí odborník na spokojenost

„Jakmile se začneme hodně zaměřovat na spokojenost, staneme se nespokojenými. Avšak zároveň s tím je dobré vědět, co nám dělá radost,“ vysvětluje Matěj Krejčí, lektor spokojenosti a Digidetoxu společnosti GrowJOB Institute. Krejčí v rozhovoru vysvětlí, jak zdárně naplnit novoroční předsevzetí, stát se spokojenější, efektivnější a nepodléhat negativnímu vlivu technologií.

Lidovky.cz: Brzy budete přednášet na konferenci Osobní růst. Proč by se měli lidé na konferenci přihlásit? Čím je obohatí?

Konference se letos uskuteční již popáté a každoročně se objevují nejen zajímaví, inspirativní řečníci, ale také diváci, kteří mají společný zájem, jímž je osobní růst. Já osobně vnímám konferenci jako široký zdroj informací založený na tématech nejúspěšnějších rozvojových knih. Vše je podtrženo spojením pořadatelů Jan Melvil Publishing a GrowJOB Institute, kteří pro mě představují záruku kvality.

Lidovky.cz: O čem budete na konferenci přednášet vy?

Dlouhodobě se aktivně snažím šířit povědomí o tom, jak zvládat technologie a nezbláznit se, souhrnně to nazývám Digidetox. V přednášce budu vycházet z objevů amerického spisovatele Cala Newporta a jeho knihy Hluboká práce. Zaměřím se na současné fenomény, jakými jsou třeba multitasking, soustředění, vliv internetu a sociálních sítí. Povídat budu ale i o tom, jak se správně nudit.

Lidovky.cz: Jak bychom měli postupovat, jestliže se rozhodneme s touto závislostí skoncovat, nebo ji alespoň minimalizovat?

Velmi důležitým momentem je si závislost uvědomit. Zprvu doporučuji začít používat aplikace hlídající jak samotný čas strávený na internetu, tak počet otevření a rozsvícení zařízení. Tento počet je klíčový, protože právě tolikrát nás technologie během dne vytrhne ze soustředění. Následně můžeme jasně určit, na kterém zařízení budeme konkrétní aplikace a sociální sítě používat. Pokročilejší krok je i vypnutí veškerých upozornění.

Lidovky.cz: Přednášíte také o spokojenosti. Existuje univerzální recept na spokojenost?

Pokládám za důležité si uvědomit, že žijeme v té nejlepší době, ačkoli to tak často nevypadá. Máme nejdelší období bez války, technologie se posouvají ohromnou rychlostí kupředu, klesá dětská úmrtnost a tak dále. Proč chtít být spokojenější? Náš mozek v pozitivním nastavení pracuje výrazně lépe. Výzkumy o spokojenosti ukazují, že 90 procent dlouhodobé spokojenosti není ovlivněno vnějším světem, ale způsobem, jakým náš mozek svět zpracovává. Proto je důležité si vytvořit trénink optimistického životního stylu, který nám pomůže zvládat překážky, neúspěchy i úspěchy k naší spokojenosti.

Lidovky.cz: Není kontraproduktivní stále hodnotit naši spokojenost? Neměli bychom brát život takový, jaký je?

Souhlasím. Sám průkopník pozitivní psychologie profesor Martin Seligman říká, že jakmile se začneme hodně zaměřovat na spokojenost, staneme se nespokojenými. Avšak zároveň s tím je dobré vědět, co nám dělá radost. Jakmile neřešíme vůbec nic, mohou nám unikat významné životní okamžiky stojící za zapamatování.

Lidovky.cz: Jak byste poradil lidem zvládat zklamání?

Zeptal bych se, zda někdy vyhráli závod, kde bylo více než dva tisíce účastníků? Zvládat zklamání je disciplína, které se učíme celý život, ale pomáhá v tom úsměvné uvědomění si, že jsme jednou z nejúspěšnějších spermií svého otce. Tedy nikomu nemusíme nic dokazovat, protože to nejdůležitější jsme vyhráli. Zklamání je součást našeho života a zároveň nejlepším učitelem. V jaké situaci jste se naučili více? Když vám šlo něco okamžitě, nebo naopak ve chvíli, kdy se vám příliš nedařilo?

Lidovky.cz: Právě vyšla nová Velká kniha FuckUpů. Její autor Tomáš Studeník mluví o tom, že je skvělé přiznávat i neúspěchy. Může mít podle vás vzájemné sdílení neúspěchů jakýsi terapeutický účinek?

Knihy jsem si všiml a zaujala mne. Co se týká sdílení neúspěchů, je velice důležité si říci, jaké sdílení máme na mysli. Sdílení, v němž si stěžujeme na všechno a všechny v okolí, prospěch nepřinese. Sdílení, kdy jsme si vědomi nezdaru a zároveň hledáme řešení či ponaučení, má vysokou hodnotu nejen pro nás, ale zejména pro ostatní.

Matěj Krejčí Zaměřuje se na rozvoj pozitivních změn, tak, aby lidé mohli žít smysluplnější život. Je spoluzakladatelem projektu Dobrokáva a zakladatel konference Svět patří smělým v Liberci. V rámci GrowJOB Institute školí o spokojenosti a DigiDetoxu. Zabývá se také směřováním jednotlivců a firem, jehož výsledkem je nárůst spokojenosti, efektivnosti a angažovanosti.

Lidovky.cz: Co když nás potká takzvaně „den blbec“?

Den blbec je výbornou zpětnou vazbou na dny úspěchu, takže je skvělé pár takových dní zažít. Pokud máte den blbec, asi nejlepší činnost, která pomůže celý den zvládnout, je spánek. Následně se pečlivě zaměřte na vše, co se povedlo, a na co se těšíte. Pokud jste ale zcela v koncích, je dobré se sebrat a zlepšit den někomu jinému. Výzkumy ukazují, že pomoc libovolnému člověku v okolí vyplaví více hormonů spokojenosti.

Lidovky.cz: Mnoho lidí vkračuje do nového roku s různými předsevzetími. Jak vnímáte tento „koncept“ vy z pohledu vědy?

Je to častokrát smělý plán, ale katastrofální realizace. Chcete-li se v něčem zlepšit, nebo s něčím přestat, postupujte pomalými krůčky. Tuto metodu Kaizen postupných krůčku, které nás dovedou až na vrchol, uplatňovali dokonce již staří samurajové. Lidé, kteří si dávají velkolepá novoroční předsevzetí, chtějí mnohdy celkovou změnu ihned, což obvykle dopadá nezdarem. Zvýšit šance na úspěch můžete pokládáním otázek. Proč chci začít, případně skončit? Jaká je má minimální laťka, kterou mohu denně splnit? Co mi pomůže, abych cíl skutečně splnil?

Lidovky.cz: Dáváte si sám novoroční předsevzetí?

Novoroční předsevzetí si nedávám. Bohužel s tím nemám dobré zkušenosti.

Lidovky.cz: Doporučil byste nějaké pomůcky, které nám usnadní denní fungování a zajistí v novém roce větší efektivitu?

Osobně si myslím, že nejlepším nástrojem je cokoli, co se nám bude připomínat. Já nejvíce využívám „Buzer-lístek“, metodu z knihy Konec prokrastinace. Pokud upřednostňujete aplikace, doporučuji například Evernote, Wunderlist, Trello nebo Pomodoro.