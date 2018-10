O udržitelnosti. Skromnější život má na lidi dobrý vliv. Musí spolu více mluvit

Moje cesta k udržitelnosti nebyla moc romantická. Začala naprosto prozaicky tím, že jsme s manželem přišli o peníze. Z milionových částek jsme se propadli na nulu a museli jsme najít způsob, jak přežít. Najednou jsme řešili, co budeme jíst, z čeho nakrmíme našeho syna. Celkově jsme museli zásadně slevit ze svého pohodlí, což je i základní předpoklad udržitelného způsobu života. Začali jsme rozvažovat každou cestu autem, nakupovat pouze sezónní potraviny, vyměňovat oblečení s ostatními.

Počáteční nutnost se pro nás ale postupně stala zábava a životní styl. V rodině jsme si navíc všimli, jaký výborný vliv to má na nás jako lidi. Byli jsme nuceni spolu víc mluvit, řešit problémy. Díky intenzivnější komunikaci jsem si také uvědomila, že respekt je něco, co si člověk nekoupí. Respekt od ostatních získáte, jen když sami respektujete okolí. Nyní se snažím tento poznatek předávat přátelům a kolegům.



Začít žít ohleduplně neznamená, že se zítra musíte odstěhovat na samotu, jíst pouze mrkev z vlastní zahrady, přestat topit, pít vodu ze studánky kovovým brčkem a koupat se jen dvakrát týdně. Existuje i množství drobností, které lze bezbolestně zařadit do běžného života. Čím více lidí ale tyto změny udělá, tím znatelnější bude jejich dopad.

Minimalizujte a zjednodušte si život

Zásadní věcí, která se mi osvědčila, je redukování a příklon k minimalismu. Na začátku je dobré projít svůj domov i diář a zbavit se všeho, co nepotřebujete. Následně snáze ohlídáte, co nového si do života pouštíte. V momentu, kdy něco bojuje o mou pozornost, prostor a peníze, se sama sebe vždy ptám, zda a proč to potřebuju. Doma jsme také zavedli pravidlo opakovaného používání. Pokud je to možné, každou koupenou věc použijeme minimálně třikrát.

S čím můžete začít už dnes Při nákupech nedávejte věci do košíku automaticky. Zamyslete se, zda je opravdu potřebujete.



Začněte si vařit na několik dní. Obědy v krabičkách ušetří peníze i zbytečné vyhazování nepoužitých potravin.



Stáhněte radiátor a raději se přioblečte.



Nezapomeňte zhasnout, když opouštíte místnost.



Začněte chodit častěji pěšky.



Pořiďte si plátěnou tašku na nákupy. Po použití si ji nezapomeňte opět přibalit do kabelky či batohu.



Investujte do znovupoužitelného nádobí. Hodit se bude kvalitní láhev na vodu i uzavíratelný hrníček na kávu.



Pořizujte oblečení v second handu nebo uspořádejte výměnu s přáteli.



Zaregistrujte se v nejbližší knihovně.



Pořiďte si snadno odbouratelné čisticí a prací prostředky.



Zapojte děti

Od začátku jsme naše děti zapojili do udržitelného životního stylu a naučili je přemýšlet v širších souvislostech. Starší syn například sbírá papír a recykluje kov. Ve své škole také prosadil koše na tříděný odpad v každé třídě. Děti se dokonce na nákup samy složily. Vždy, když s našimi dětmi cestujeme, snažíme se jim ukázat, jak to funguje jinde. Chodíme se třeba dívat do škol, bavíme se s místními lidmi. Naše děti mají díky tomu představu, jak vypadá život nejen v Evropě či Spojených státech, ale i v té nejzapadlejší vesnici na Srí Lance. Nemusíme jim pak vysvětlovat, že si v mnohém žijeme nad poměry a že řada věcí opravdu není k životu potřeba.



Věnujte čas plánování

K plýtvání a impulzivním rozhodnutím se často uchylujeme, když nás tlačí čas. Vyplatí se proto plánovat a rozmyslet si předem třeba to, co budete přes den jíst nebo jak se dostanete na jednotlivé schůzky. Můžete si tak vyhradit čas potřebný na přepravu a jít pěšky, nebo využít městské dopravy. Návštěvám rychlých občerstvení se vyhnete díky lahvi s vodou a krabičce jídla, které jste si nachystali večer předem.

Udržitelný ale nemusí být jen osobní život. Stejným způsobem lze přemýšlet také o podnikání. Dlouhodobě se snažím inspirovat lidi vlastním příkladem. S manželem jsme proto založili společnost DEGIRANS SE, která pomocí investorů podporuje obecně prospěšné projekty zaměřené právě na udržitelný rozvoj. Základní pravidlo udržitelného byznysu je, že by měl vždy využívat udržitelných zdrojů. I pokud máte skvělý produkt, nezapomeňte mít pod kontrolou a dlouhodobě udržitelné také finance, lidské zdroje a technologie.