VIDEO: Chystá se svatba superhvězd. Olympijští vítězové Vonnová a Subban se zasnoubili

New York Olympijští vítězové Lindsey Vonnová a P.K. Subban se zasnoubili. O novinku se americká lyžařská hvězda, která letos ukončila kariéru, a kanadský hokejista podělili se svými fanoušky na instagramu. Termín svatby zatím nemají. Momentálně je zaměstnává stěhování do New Jersey, kam byl Subban vyměněn v červnu z Nashvillu.

S Vonnovou, která vyhrála rekordních 82 závodů Světového poháru, tvoří elitní obránce pár přes rok. „Do svatby se neženeme. Záleží i na jeho zápasovém programu a na tom, kdy si k tomu budeme moct sednout a probrat to. Nechci ho tím stresovat, protože má před sebou důležitou sezonu,“ řekla Vonnová magazínu Vogue, podle kterého ji Subban požádal o ruku doma jen v přítomnosti jejích tří psů. Čtyřiatřicetiletá sjezdařka, dříve známá pod dívčím jménem Kildowová, má za sebou čtyřleté manželství s bývalým reprezentačním kolegou Thomasem Vonnem. Zobrazit příspěvek na Instagramu I said YES!!! ❤️Can’t wait to spend the rest of my life with this crazy/kind/handsome/hyper/giving man #heputaringonit #isaidyes Příspěvek sdílený L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn), Srp 23, 2019 v 11:52 PDT