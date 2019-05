Weinstein vyplatí ženám, které ho viní z obtěžování, více než 1 miliardu korun

New York Hollywoodský producent Harvey Weinstein dosáhl dohody s desítkami žen, které ho obvinily ze sexuálních útoků a za obtěžování ho zažalovaly u civilních soudů. Napsal to list The New York Times (NYT).

Weinstein podle něj podle předběžné dohody vyplatí ženám 44 milionů dolarů (víc než miliardu korun), pokud žalobu stáhnou. Dvou hlavních kauz projednávaných před trestním tribunálem v New Yorku se ale dohoda netýká.

Weinsteina ze sexuálního násilí a zvrhlého chování obvinilo u civilních soudů přes 80 žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové. Podle dohody, které bylo údajně dosaženo, Weinstein vyplatí 30 milionů dolarů údajným obětem a zbytek připadne na úhradu soudních výloh. Oběti podle newyorského listu původně požadovaly 90 milionů dolarů.

Trestní senát newyorského soudu bude projednávat jiné případy, které se týkají dvou žen. Jedna z nich tvrdí, že ji Weinstein znásilnil, a druhá, že ji přinutil k orálními sexu. Sedmašedesátiletý Weinstein všechna obvinění odmítá a tvrdí, že nejednal proti vůli žen. Soudní stání, které bylo už dvakrát odloženo, je nařízeno na září.

Weinsteinova kauza propukla v říjnu 2017, kdy se objevila svědectví o jeho nepřístojném chování vůči ženám, z nichž některé patří k uznávaným hollywoodským celebritám. Případ se rozrostl do obrovských rozměrů, Weinsteinova producentská firma The Weinstein Company loni v březnu zkrachovala. Aféra zažehla kampaň MeToo, v níž se ženy na celém světě začaly svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním nebo násilím.