Zemřel mafiánský boss Frank Lucas, jenž inspiroval film Americký gangster

New York Ve věku 88 let zemřel ve Spojených státech známý mafiánský boss Frank Lucas, jehož životní příběh inspiroval tvůrce filmu Americký gangster s Denzelem Washingtonem v hlavní roli. Informovala o tom v sobotu agentura AP. Lucas v 60. a 70. letech ovládal obchod s drogami v newyorské čtvrti Harlem.

Synovec někdejšího drogového bosse časopisu Rolling Stone řekl, že jeho strýc zemřel přirozenou smrtí již ve čtvrtek v New Jersey. Jeho zdraví se podle něj v poslední době výrazně zhoršovalo.



Lucas byl v 60. a 70. letech minulého století jedním z nejmocnějších mafiánů v Harlemu. Podle agentury DPA byl prvním černochem, který se dostal na tak vysokou pozici v rámci newyorského organizovaného zločinu.

V polovině 70. let byl Lucas zatčen a odsouzen na desítky let do vězení, stal se ale policejním informátorem a z věznice vyšel již po pěti letech. Později si odpykal za výrobu a prodej drog dalších sedm let. Na svobodu se definitivně dostal v roce 1991.

Lucasovým životním příběhem se inspiroval režisér Ridley Scott, který v roce 2007 natočil film Americký gangster. Postavu Franka Lucase si v něm zahrál Denzel Washington, další role ztvárnili například Russell Crow či Cuba Gooding junior.