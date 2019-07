Praha V pátek zemřel ve věku 96 let válečný veterán Alois Dubec, upozornila na to Česká televize. Za války mu hrozilo totální nasazení. Aby mu unikl, vstoupil do protektorátního vojska. Poté byl poslán do Itálie, kde utekl k partyzánům a dostal se do Británie. Na samém sklonku války zahájil výcvik na pilota RAF. Po válce byl nucen pracovat jako dělník.

V roce 2016 prezident Miloš Zeman ocenil Aloise Dubce Řádem Bílého lva, II. třídy.